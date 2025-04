Un error en su boleto de lotería le hace ganar $1 millón

Un simple error en la compra de un boleto de lotería terminó cambiándole la vida a un hombre. El afortunado jugador ganó $1 millón de dólares. Aquí te contamos esta increíble historia, en la que entenderemos que para la vida y la suerte no hay equivocaciones, solo nuevas formas de dirigirte a tu destino.

La Lotería de Michigan dio a conocer la anécdota de la victoria de un hombre del condado de Van Buren, quien ganó $1 millón de dólares gracias a un descuido de la cajera que le entregó un boleto equivocado, distinto al que realmente quería, el juego instantáneo Major Cashword

“Yo normalmente no compro este juego. Fue totalmente accidental”, confesó el ganador, quien decidió mantenerse en el anonimato. “Le pedí a la cajera otro boleto, pero por error me dio uno de Major Cashword. Cuando se dio cuenta, me ofreció cambiarlo, pero decidí quedármelo”.

Esa pequeña decisión se convirtió en el giro más afortunado de su vida.

Al día siguiente, el hombre raspó el código del boleto y su esposa lo escaneó con la aplicación de la lotería.

“Cuando apareció la cifra de $1 millón de dólares en la pantalla, sentí que no podía respirar”, relató.

Al principio pensó que se trataba de una broma. Pero al confirmar que era real, su reacción fue tan inusual como comprensible: metió el boleto en un frasco de vidrio y lo enterró en su patio trasero por miedo a perderlo o que alguien lo robara.

“Los ganadores suelen tener formas creativas de guardar sus boletos premiados”, comentó Suzanna Shkreli, comisionada de la Lotería de Michigan. “Enterrarlo en un frasco de vidrio definitivamente es una manera única de proteger un tesoro de un millón de dólares. ¡Felicidades al afortunado ganador!”.

El hombre, de 45 años, compró su boleto ganador en una gasolinera Speedway ubicada en 855 South Kalamazoo Street, en la ciudad de Paw Paw. Optó por recibir su premio como un solo pago en efectivo de aproximadamente $634,000 dólares, en lugar de pagos anuales. Con ese dinero, planea saldar deudas, pagar su casa y ahorrar para su retiro.

Major Cashword es uno de los juegos instantáneos más populares del estado. Desde su lanzamiento en febrero de 2024, ha repartido más de $65 millones de dólares en premios. Cada boleto cuesta $10 dólares y ofrece oportunidades de ganar desde $10 hasta $1 millón de dólares. Todavía quedan disponibles dos premios principales de $1 millón de dólares y más de mil premios de $1,000 dólares.

En lo que va del año, los jugadores de lotería en Michigan ya han ganado cerca de $1.8 mil millones de dólares en juegos instantáneos. Estos boletos se pueden adquirir en tiendas autorizadas en todo el estado.

También te puede interesar: