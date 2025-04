Joven latino gana $1 millón en la lotería: cómo lo hizo

La suerte puede tocar la puerta cuando menos se espera, y así lo comprobó Héctor Anaya Jr., un joven latino de 27 años que pasó de una vida común a convertirse en millonario de un momento a otro. Su historia comenzó en una gasolinera de Homestead, Florida, donde decidió comprar un raspadito de $50 dólares del juego “US$1,000,000 A Year For Life Spectacular”, sin imaginar que estaba a punto de cambiar su destino. Aquí su historia.

El boleto con uno de los juegos más populares de Florida, le otorgó a Héctor el premio mayor: un millón de dólares. La noticia fue confirmada oficialmente por la oficina de la Lotería de Florida a través de un comunicado publicado el lunes 21 de abril.

Como ocurre en estos casos, el ganador tuvo la opción de recibir pagos anuales de por vida, pero eligió el camino más directo: un solo pago de $640,000 dólares después de impuestos. Esta decisión, aunque implica un monto menor, es una de las más comunes entre los ganadores, ya que permite disponer del dinero de inmediato para invertir, saldar deudas o iniciar nuevos proyectos.

Además de cambiar la vida de Anaya, el premio también trajo beneficios para la estación RaceTrac donde se compró el ticket ganador. El establecimiento recibió una comisión de $2,000 dólares, como recompensa por haber vendido el boleto afortunado. Este tipo de bonificaciones es parte de una estrategia que incentiva a los comercios a promover la venta de juegos de la lotería.

El caso de Héctor no es único en la comunidad latina del sur de Florida. Días antes, Randy Villalpando, de 24 años, también ganó un millón de dólares con otro raspadito de $50 dólares, “500X The Cash”. Al igual que Anaya, Villalpando optó por el pago único de $640,000 dólares. Y no fue el único afortunado en la región: un jugador anónimo se llevó $58,061 dólares con un boleto del juego Fantasy 5 el pasado 11 de abril.

La Lotería de Florida, creada en 1988, ha destinado más de $48,000 millones de dólares a financiar la educación pública del estado. Gracias a estos fondos, más de un millón de estudiantes han recibido apoyo a través del programa Bright Futures Scholarship, que otorga becas universitarias. Además, los boletos tipo “raspadito” han sido clave en este éxito: en el año fiscal 2023-2024, representaron el 74% de todas las ventas de lotería. Con ellos, no solo se han entregado más de $65,500 millones de dólares en premios, sino que también se han creado más de 2,280 millonarios en el estado.

Para muchos latinos, el sueño americano es sinónimo de un éxito financiero que te permita vivir el resto de tus días sin preocuparte. Para la gran mayoría, eso requiere de muchos años de trabajo; otros, quizás no lo logren. A muy pocos como Anaya Jr., el sueño se convierte en realidad de manera repentina y gracias a su buena suerte. Como sea, nunca dejes de creer que puedes ser tú el siguiente.

