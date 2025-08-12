Seguro Social se paga este miércoles: ¿por qué tardó tanto?

Millones de personas en Estados Unidos que dependen del Seguro Social notaron un retraso este mes. La Administración del Seguro Social (SSA) realizará el pago correspondiente este miércoles 13 de agosto, tras una espera que muchos consideran más larga de lo habitual.

Este pago aplica no solo a quienes reciben beneficios por jubilación, sino también a quienes cobran el Seguro por Discapacidad (SSDI) y beneficios por sobrevivencia. Pero ¿por qué tardó tanto en llegar?

Este retraso ya estaba programado

En total, más de 70 millones de personas en el país reciben algún tipo de beneficio del Seguro Social. La mayoría recibe su cheque mensual en uno de los tres miércoles de cada mes, y la fecha depende del día de nacimiento del trabajador que generó el beneficio.

Para quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes, el pago de agosto se programa para este miércoles 13. Las siguientes fechas están reservadas para:

Miércoles 20 de agosto : beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20. Miércoles 27 de agosto: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

Este sistema escalonado puede hacer que, dependiendo del calendario, algunas personas deban esperar más que otras para recibir su dinero.

¿Quiénes reciben el pago fuera de este esquema?

Algunas personas no siguen este calendario. Por ejemplo, quienes empezaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 suelen recibir su pago el día 3 de cada mes. Pero, como este 3 de agosto cayó en domingo, los pagos se adelantaron al viernes 1 de agosto.

También están los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), quienes normalmente reciben su cheque el día 1 de cada mes. En este caso, también fue viernes 1. Lo mismo ocurrió con los más de 2.5 millones de personas que reciben tanto SSI como otro beneficio del Seguro Social.

¿Cuánto dinero se recibe en promedio?

El monto varía según el tipo de beneficio. Según la SSA, los pagos mensuales promedio son:

Jubilación: $2,005.05 dólares

Discapacidad (SSDI): $1,582.07 dólares

Sobrevivencia: $1,571.30 dólares

SSI: $717.75 dólares

Estas cifras ayudan a millones de personas a cubrir gastos básicos. Sin embargo, el retraso en los depósitos puede causar preocupación, especialmente para quienes dependen de este dinero para alimentos, renta o medicinas.

¿Qué significó esta espera más larga?

Aunque no hubo un retraso técnico, quienes reciben el pago el segundo miércoles del mes sintieron el impacto del calendario. Al caer el 1 de agosto un viernes, y con el segundo miércoles programado para el 13, pasaron casi dos semanas entre el inicio de mes y el pago. Esta diferencia, aunque previsible en ciertos meses, se siente más cuando los gastos se acumulan.

¿Qué hacer si el pago no llega?

Si eres beneficiario y no recibes tu pago en la fecha esperada, es importante contactar al Seguro Social lo antes posible. También puedes revisar el calendario oficial en la página ssa.gov para verificar tus fechas de pago.

