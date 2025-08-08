Moneda de $1 de Abraham Lincoln del 2010: esto vale
La moneda presidencial de $1 dólar con Abraham Lincoln de 2010 puede valer más de su valor facial si está en buenas condiciones o forma parte de un set especial
La moneda presidencial de $1 dólar con la imagen de Abraham Lincoln, emitida en 2010 y acuñada en Denver (con marca de ceca “D”), es una pieza que ha captado el interés de muchos coleccionistas en Estados Unidos. A simple vista, parece una moneda común, pero su valor puede ir más allá del dólar si se considera su estado de conservación, su edición y su origen.
Esta moneda forma parte del programa Presidential $1 Coin, diseñado para honrar a los expresidentes y fomentar el uso de monedas de dólar. Lincoln fue el último homenajeado del año 2010, junto a Millard Fillmore, Franklin Pierce y James Buchanan.
¿Qué hace especial a esta moneda?
El retrato de Abraham Lincoln en esta moneda fue diseñado por Don Everhart, grabador oficial de la Casa de Moneda. A diferencia de otras representaciones más dramáticas, el diseño elegido muestra un retrato de frente, sobrio y directo, con las leyendas “ABRAHAM LINCOLN”, “IN GOD WE TRUST”, “16th PRESIDENT” y los años de su mandato: 1861–1865.
En el reverso, como es tradicional en esta serie, aparece la Estatua de la Libertad, también obra de Everhart, junto con el valor $1 dólar. En el canto de la moneda se incluyen detalles grabados como el año, la marca de ceca “D” y las 13 estrellas que representan las colonias originales.
¿Cuánto vale hoy esta moneda?
En su forma más común y sin circular, la moneda de 2010-D tiene un valor aproximado de entre $3 y $15 dólares, dependiendo de su estado y si está certificada. Por ejemplo, una pieza en estado “brillante sin circular” (BU) y certificada por NGC se vendió recientemente por $15 dólares. Otra con calificación menor se ofreció por $9 dólares.
Los rollos sin circular de 25 monedas también son muy buscados. Algunos se venden actualmente por entre $39.95 y $44.99 dólares, especialmente si se mantienen en su empaque original del Mint.
En cuanto a versiones especimen (SP), que tienen un acabado satinado especial, una pieza en estado SP68 certificada por PCGS se vendió por $24.95 dólares. Otras con calificación MS68 alcanzan hasta $39.89 dólares.
Ediciones especiales para coleccionistas
Además de las monedas sueltas, la Casa de Moneda de EE.UU. ofreció sets y presentaciones únicas. Entre ellos destaca el First Day Cover, una edición limitada que incluye dos monedas (una de Filadelfia y otra de Denver), con estampilla y cancelación postal conmemorativa. Se vendía por $15.95 dólares más envío, y hoy en día se consigue por cerca de $10 dólares.
Otro set popular fue el 2010 Mint Set, que incluía versiones especiales de monedas de ese año. Vendido originalmente por $31.95 dólares, hoy su valor ronda los $30 dólares, aunque puede variar si el paquete está sellado.
Lo que debes considerar si tienes una
Si tienes una de estas monedas en casa, revisa su estado y busca la marca “D” en el borde. Si está en perfecto estado, sin señales de uso, podrías considerar mandarla a certificar con servicios como PCGS o NGC, lo que puede aumentar su valor de mercado.
Y si la recibiste en circulación, aunque su valor no sea alto, sigue siendo una pieza con historia. Representa no solo a uno de los presidentes más importantes de EE.UU., sino también a una etapa especial dentro de la numismática moderna.
