Seguro Social: ¿Qué jubilados recibirán pagos de hasta $5,000 este 13 de agosto?

Para este miércoles 13 de agosto, los jubilados retirados después de mayo de 1997 recibirán la primera ronda de pagos por parte de la Administración del Seguro Social (SSA) con montos que alcanzan hasta los $5,000 dólares.

Todos lo meses, el Seguro Social publica su calendario de pagos con el fin de que los beneficiarios puedan administrar mejor sus finanzas sobre todo aquellos jubilados que dependen únicamente de estos cheques mensuales.

En este caso, la distribución de los pagos se divide en tres tiempos. La primera ronda es para los jubilados nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes, la cual corresponde para este miércoles 13 de agosto.

La segunda ronda es para los retirados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes, y la tercera y ultima ronda es para los jubilados nacidos entre los días 21 y 31 de cualquier mes.

Los montos para estos beneficiarios van desde los $2,000 dólares para los jubilados a los 62 años, $3,000 dólares para los retirados entre los 65 y 67 años y $5,000 para los que solicitaron la jubilación a los 70 años.

