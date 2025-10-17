Mujer gana $100,000 en Powerball con ayuda de ChatGPT

ChatGPT lo vuelve a hacer. A pocas semanas de que una mujer en Virginia se hiciera viral por donar un premio de lotería generado con ayuda de la Inteligencia Artificial, una nueva historia vuelve a poner a este modelo en los titulares. Esta vez, fue una madre quien decidió confiar en el poder de la IA para elegir sus números de Powerball. Lo que no imaginó es que terminaría ganando $100,000 dólares.

Tammy Carvey, una mujer de 45 años y residente de Wyandotte, Michigan, estaba atenta al crecimiento del pozo acumulado de Powerball en septiembre. Como suele hacer solo en ocasiones especiales, decidió comprar un boleto en línea cuando el premio mayor superó los mil millones de dólares. Pero esa noche, en lugar de elegir sus propios números o usar combinaciones al azar, le pidió ayuda a ChatGPT.

“Solo juego Powerball cuando el premio está muy alto y esta vez estaba por encima del billón, así que compré un boleto”, contó Carvey a las autoridades de la Lotería de Michigan. “Le pedí a ChatGPT un conjunto de números y esos fueron los que usé en mi boleto”.

La jugada le salió mejor de lo esperado. Su boleto coincidió con cuatro bolas blancas y la Powerball del sorteo del 6 de septiembre. Eso le dio un premio de $50,000 dólares, que se duplicó automáticamente gracias a que activó la opción Power Play, elevando el total a $100,000 dólares.

Cuando revisó los números ganadores, Tammy tuvo la sensación de que había acertado algo importante.

“Sabía que tenía que haber ganado algo. Google me dijo que era un premio de $50,000 dólares, así que eso fue lo que creí haber ganado“, recordó. “No fue hasta que inicié sesión en mi cuenta de la Lotería de Michigan que me di cuenta de que había añadido Power Play y en realidad gané $100,000 dólares. Mi esposo y yo no lo podíamos creer”.

Con esta suma inesperada, la ganadora planea pagar su casa y fortalecer sus ahorros. Una decisión práctica, realista y muy distinta a la que tomó Carrie Edwards, la mujer de Virginia que, tras ganar $150,000 dólares con números también sugeridos por ChatGPT, decidió donar cada centavo a organizaciones benéficas en honor a su difunto esposo.

Ambas historias, aunque distintas, comparten dos elementos que han capturado la atención pública: la suerte que acompaña a la inteligencia artificial y las reacciones humanas ante premios inesperados.

¿Estamos frente a una nueva tendencia en la que las personas confían en la tecnología para tomar decisiones tan azarosas como jugar la lotería? ¿O se trata simplemente de una coincidencia llamativa? Por lo pronto, ChatGPT ya ha sido parte fundamental en dos boletos ganadores de seis cifras en menos de un mes.

Lo que antes parecía parte de la ciencia ficción, hoy se convierte en una anécdota más de cómo la IA se integra cada vez más en la vida cotidiana. Queda claro que, aunque la probabilidad de ganar la lotería sigue siendo mínima, algunos ya están dispuestos a probar métodos no convencionales.

Si vas a jugar, hazlo con responsabilidad. Y si decides preguntarle a ChatGPT… quién sabe, tal vez la suerte también esté de tu lado.

