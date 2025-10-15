Powerball de $1,800 millones: ganador de Texas reclama premio con un fideicomiso

El ganador texano de la mitad del premio de $1,800 millones de dólares del Powerball, uno de los premios más grandes en la historia, ha decidido mantener su identidad en el anonimato, y para ello, reclamó su parte del premio mediante un fideicomiso revocable, una estrategia legal que cada vez es más común entre quienes obtienen grandes sumas en sorteos de lotería.

La Lotería de Texas informó el pasado 13 de octubre que el Fideicomiso Revocable Seven Bridges con sede en Fredericksburg, Texas, reclamó su parte de más de $410 millones de dólares antes de impuestos. Este monto corresponde a la opción de pago único que el fideicomiso eligió tras acertar los números sorteados el 6 de septiembre.

“Este es un momento de gratitud para nosotros, una bendición que planeamos disfrutar y compartir con quienes son especiales para nosotros y sirven a nuestra comunidad”, declaró el fideicomiso.

El jugador adquirió su boleto en Big’s 103, en Texas, y eligió números con significado personal. Curiosamente, se dio cuenta de que uno de los números no era el que planeaba escoger. Aun así, acertó los números ganadores: 11, 23, 44, 61, 62 y el Powerball rojo 17.

Según el comunicado, el ganador descubrió su fortuna camino a la iglesia, y tuvo que detenerse varias veces para verificar los números antes de entrar al servicio religioso.

La otra mitad del premio, que suma cerca de $1,800 millones de dólares en total, fue reclamada por otro jugador anónimo en Missouri semanas antes.

¿Por qué usar un fideicomiso?

Cuando se gana una cantidad tan elevada de dinero, la exposición pública puede traer consigo una serie de riesgos personales, financieros y legales. Por eso, muchos ganadores optan por reclamar su premio a través de un fideicomiso, que actúa como una entidad legal que puede cobrar el premio en nombre de una o más personas sin revelar sus nombres públicamente.

Entre los beneficios de usar un fideicomiso están:

Proteger la identidad del ganador y reducir la atención mediática no deseada.

y reducir la atención mediática no deseada. Evitar conflictos familiares o reclamos por parte de personas externas.

Administrar el dinero con mayor control y planificación patrimonial, especialmente si se piensa en herederos o donaciones.

y planificación patrimonial, especialmente si se piensa en herederos o donaciones. Facilitar la gestión de impuestos, ya que permite contar con asesoría legal y financiera desde el inicio.

Además, un fideicomiso revocable, como el utilizado en este caso, ofrece flexibilidad para modificar sus términos o beneficiarios en el futuro.

