Una mujer gana $200,000 en la lotería con un boleto de la tienda en la que trabaja

Tener un trabajo ya es una bendición. Ahora, que ese empleo te permita ganar $200,000 dólares en la lotería parece un sueño. Bueno, pues una mujer consiguió hacerlo realidad. Aquí te contamos su historia.

En un giro inesperado del destino, una mujer de Polkton, Carolina del Norte, ganó $200,000 dólares con un boleto de lotería comprado en el mismo lugar donde trabaja. Se trata de Nora Huntley, una empleada del Marathon Food Center, ubicado sobre la autopista U.S. 74 East, quien adquirió su boleto durante un descanso laboral, sin imaginar lo que vendría.

“Vi un dos y un cero, así que pensé que había ganado $20 dólares“, recordó entre risas.

Pero la sorpresa fue aún mayor. El boleto pertenecía al juego 5 Times Lucky, un raspadito de $5 dólares que, desde su lanzamiento en julio, ha ofrecido cinco premios mayores de $200,000 dólares.

Nora, abuela de 15 nietos, no podía creer lo que veía. Asegura que el momento fue tan impactante que quedó “en shock”. Para ella, este premio representa algo más que suerte.

“Esto realmente va a ser de mucha ayuda. Es una bendición”, afirmó.

El miércoles, se presentó en las oficinas centrales de la Lotería de Educación de Carolina del Norte para reclamar su premio. Tras las retenciones fiscales estatales y federales, recibió un pago neto de $143,501 dólares.

Con los pies bien puestos en la tierra, Huntley tiene claro qué hará con el dinero. Planea compartir sus ganancias con su familia.

“Simplemente, tuve suerte”, comentó con humildad.

Hasta el momento, del total de premios mayores ofrecidos por el juego 5 Times Lucky, aún quedan dos premios de $200,000 dólares por reclamar, según informó la lotería estatal.

El programa Play Smart de la Lotería de Educación de Carolina del Norte invita a todos los residentes a jugar de manera informada y responsable. En su portal ncplaysmart.com, los interesados pueden aprender cómo funcionan las probabilidades, cómo registrarse en sorteos extra y mucho más.

Si compras boletos de lotería, asegúrate de hacerlo con responsabilidad y con plena conciencia. Nunca se sabe cuándo un boleto de cinco dólares, comprado durante un simple descanso laboral, puede terminar cambiando el rumbo de tu vida, tal como le pasó a Huntley.

También te puede interesar: