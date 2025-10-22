El cierre de gobierno actual amenaza con impactos económicos duraderos: por qué

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, que ya ha llegado a varios días de duración, está comenzando a generar preocupaciones sobre sus efectos económicos a largo plazo. Aunque en anteriores ocasiones los cierres gubernamentales no han tenido un impacto profundo en la economía, los analistas advierten que la situación actual podría ser diferente, con consecuencias más duraderas que afecten tanto a los ciudadanos como a las empresas.

En momentos como este, el gobierno federal sigue funcionando de manera parcial, con ciertos servicios esenciales en operación. Por ejemplo, los beneficios de la Seguridad Social continúan, los pagos de préstamos estudiantiles no se detienen, y los empleados esenciales siguen trabajando, aunque sin remuneración. Además, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos continúan con sus operaciones, mientras que puertos y el servicio postal permanecen abiertos. Sin embargo, el cierre prolongado podría afectar sectores clave de la economía.

El impacto sobre los contratos federales y pagos de programas sociales

Los efectos del cierre se han comenzado a notar en varios frentes. Según Bernard Yaros, economista principal de Oxford Economics, el cierre podría interrumpir contratos federales por un valor de $800 millones de dólares por cada día que se prolongue. Esto es particularmente preocupante para las pequeñas empresas que dependen de estos contratos, pues muchas no tienen la capacidad para enfrentar los gastos legales si deciden impugnar la situación.

Uno de los mayores problemas asociados con el cierre es la posible suspensión de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que afectaría a millones de estadounidenses que dependen de esta ayuda para su alimentación. Si el cierre se extiende más allá de noviembre, podría ser imposible cumplir con los pagos de estos beneficios.

¿Cómo afecta a los trabajadores federales y contratistas?

Si bien los empleados federales tienen una cierta protección en cuanto a sus pagos, los contratistas no gozan de las mismas garantías. Para el 24 de octubre, se prevé que muchos trabajadores federales no recibirán su primer sueldo completo.

El presidente Donald Trump afirmó que algunos empleados federales de la administración recibirían su salario retroactivo cuando el gobierno reabra, pero los contratistas no tienen una protección similar. Esto puede ser especialmente perjudicial para los pequeños negocios que dependen de estos contratos, ya que muchos no podrán enfrentar los gastos asociados con la falta de pagos.

La incertidumbre sobre los pagos retroactivos y los despidos podría generar una disminución de la confianza de los trabajadores, lo que a su vez afectaría el gasto del consumidor en áreas donde existen grandes concentraciones de empleados federales, como Washington D.C., Maryland y Virginia. Según Yaros, la pérdida de confianza podría generar una caída aún más pronunciada en el gasto de los consumidores, afectando gravemente a las economías locales.

Efectos sobre la economía general y el PIB

Aunque en cierres anteriores la economía no se vio afectada de manera significativa, los analistas advierten que el daño de un cierre prolongado podría ser considerable. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) reveló que durante el cierre de 2018-2019, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos disminuyó un 0.1% en el cuarto trimestre de 2018 y un 0.2% en el primer trimestre de 2019. En total, se estima que el cierre costó a la economía $11 mil millones de dólares, de los cuales $3 mil millones de dólares fueron pérdidas permanentes.

A medida que el cierre se prolonga, el impacto podría ser aún mayor, afectando más sectores económicos y dejando pérdidas a largo plazo. Las interrupciones en los servicios del gobierno y en los pagos federales tienen un efecto dominó que puede extenderse a la economía de consumo en general, ya que muchos ciudadanos dependen del gasto gubernamental, ya sea a través de beneficios sociales o de trabajos federales.

El cierre de gobierno no solo afecta a los empleados federales y a las empresas que dependen de contratos, sino que también afecta a las economías locales. En áreas con una alta concentración de trabajadores del gobierno, como Washington D.C., la caída en el gasto de los consumidores debido a la incertidumbre económica podría generar una desaceleración significativa. Además, el turismo en la capital de Estados Unidos ha disminuido, ya que muchas de las atracciones más populares han permanecido cerradas.

A medida que el cierre se prolonga, se intensifican las dificultades para millones de ciudadanos. Es el caso de algunos compradores de vivienda primerizos, quienes dependen de los servicios de instancias de gobierno como el Departamento de Agricultura (USDA), y que no han podido concretar su adquisición debido al cierre.

En resumen, aunque un cierre del gobierno por sí solo no tiene un impacto inmediato y dramático en la economía, su prolongación podría generar efectos negativos más profundos y duraderos. Los efectos colaterales de la falta de confianza y los retrasos en los pagos están creando incertidumbre y afectando tanto a los trabajadores federales como a las empresas, y podrían tener un impacto mucho mayor si el cierre continúa.

