Aumentarían los reembolsos de impuestos en 2026, según un estudio

Muchos estadounidenses podrían recibir reembolsos de impuestos más altos en 2026 al presentar sus declaraciones de 2025, según un análisis de Oxford Economics. Esto se debe principalmente a las nuevas disposiciones incluidas en la ley “One Big, Beautiful Bill”, aprobada por los republicanos, que son retroactivas al inicio del año en curso.

Según Nancy Vanden Houten, economista principal de Oxford, los contribuyentes podrían ahorrar hasta $50,000 millones de dólares adicionales entre reembolsos más grandes y reducción de impuestos en 2026. Este incremento representaría un aumento del 18% respecto a los $275,000 millones que el IRS devolvió este año a casi 94 millones de contribuyentes que pagaron de más en sus declaraciones de 2024. La devolución promedio en 2025 fue de $2,939 dólares, según datos del IRS.

La ley firmada por el expresidente Trump en julio no solo extendió los recortes fiscales de la Ley de Empleos y Recortes de Impuestos de 2017, sino que también introdujo nuevos beneficios. Entre ellos se incluye la eliminación de impuestos sobre algunas horas extra y propinas, así como el aumento del límite de deducción por impuestos estatales y locales (SALT) de $10,000 a $40,000 dólares. Esta medida favorecerá principalmente a hogares de mayores ingresos.

Aunque los cambios fiscales aplican desde este año, el IRS aún no ha actualizado sus tablas de retención, que guían a los empleadores sobre cuánto impuesto federal retener de los salarios. Por ello, muchos contribuyentes probablemente no han ajustado sus retenciones por sí mismos.

“Muchos contribuyentes pagarán demasiado este año y verán reembolsos mayores o facturas de impuestos más bajas el próximo año de lo que de otro modo sería el caso”, aseguró Vanden Houten. Esto podría traducirse en un “beneficio inesperado en el momento de declarar impuestos en 2026, a través de reembolsos más grandes y facturas de impuestos más bajas”.

El análisis de Oxford no estima el promedio de reembolso individual, pero advierte que los beneficios serán desproporcionadamente mayores para los hogares de altos ingresos. Estudios previos también indican que el 60% de las nuevas deducciones fiscales favorecerán al 20% de los hogares con ingresos superiores a $217,000 dólares al año, según un análisis del Tax Policy Center.

Los hogares adinerados también se beneficiarán del aumento del límite SALT, disponible solo para quienes detallan sus deducciones, generalmente contribuyentes con ingresos altos y deducciones superiores a la deducción estándar. Oxford estima que esto aportará $5,100 millones de dólares adicionales en ahorros fiscales.

Por su parte, los adultos mayores podrían recibir un reembolso mayor gracias a la nueva deducción de $6,000 dólares para personas mayores de 65 años, que generaría hasta $9,300 millones de dólares en ahorro fiscal, según Oxford. Estos cambios destacan la importancia de planear con anticipación la declaración de impuestos y revisar las retenciones para aprovechar al máximo los beneficios de la ley.

