Mujer gana $150,000 en Powerball con ayuda de ChatGPT y se queda sin dinero

Una reciente ganadora de la lotería Powerball vivió una historia fuera de lo común. No solo acertó cinco de los seis números ganadores con la inesperada ayuda de la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, sino que también tomó una decisión que pocos podrían imaginar: no quedarse con ni un centavo del premio de $150,000 dólares.

Carrie Edwards, una residente en Midlothian, en el condado de Chesterfield, Virginia, acertó cuatro de los cinco números de Powerball más la bola roja, lo que le valió el gran premio. Para seleccionar esos números, la mujer utilizó sugerencias proporcionadas por ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI.

La Lotería de Virginia dio a conocer que la suerte sonrió a Edwards el 8 de septiembre, cuando participó en el sorteo y pagó un dólar adicional por el PowerPlay, lo que multiplicó su premio original de $50,000, llevándolo a los $150,000 dólares.

Al principio, Carrie pensó que el correo electrónico que recibió con la noticia del premio era una estafa, pero rápidamente descubrió que la buena suerte era real. Al conocer su fortuna, su primer impulso fue inmediato: no usaría el dinero para ella misma.

“Tan pronto como esa bendición divina ocurrió y cayó sobre mis hombros, supe exactamente qué debía hacer con ella”, expresó Edwards en entrevista con 12 On Your Side. “Porque he sido tan bendecida y quiero que esto sea un ejemplo de cómo otras personas, cuando son bendecidas, pueden bendecir a otros”.

Decidió dividir los $150,000 dólares en tres donaciones de $50,000 dólares cada una. La primera fue para la Association for Frontotemporal Degeneration (AFTD), una organización que apoya la investigación y los recursos para las familias que enfrentan la demencia de inicio temprano. Esta causa le tocó profundamente a Edwards, ya que su esposo, Steve, falleció en la víspera de Año Nuevo en 2024 tras ser diagnosticado con Demencia Frontotemporal (FTD) a los 57 años.

“Esta causa es profundamente personal. Durante el Mes Mundial de la Concienciación sobre la FTD, quise que este regalo arrojara luz sobre las familias que están luchando contra esta enfermedad”, comentó Edwards.

La segunda donación fue dirigida a Shalom Farms, una organización sin fines de lucro en Richmond, Virginia, que promueve un sistema alimentario equitativo. Edwards, quien frecuentemente visita la granja, destacó su conexión personal con la organización, describiendo cómo cosechan y distribuyen alimentos frescos a las comunidades locales.

La tercera y última contribución fue a la Navy-Marine Relief Society, que ofrece apoyo a los miembros del servicio militar y sus familias.

“Estas tres organizaciones representan sanación, servicio y comunidad. Me siento bendecida de que este inesperado premio de lotería pueda servir a un propósito mayor”, concluyó la generosa mujer.

Es importante señalar que la cantidad de $150,000 dólares corresponde al monto antes de impuestos. Después de los deducibles federales y estatales (24% y 4% respectivamente), el total que Edwards pudo donar a cada causa fue de aproximadamente $36,000 dólares. A pesar de esto, su actitud altruista dejó claro que el dinero no era lo más importante.

La ganadora de este premio sorprendió al país tanto por la forma en la que ganó Powerball, con la ayuda de ChatGPT, como por la manera en la que decidió usar este dinero. Una historia extraordinaria y de inspiración.

