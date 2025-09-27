Pago de Amazon de $2,500 millones: cuánto recibirá cada cliente

Amazon deberá pagar hasta $2,500 millones de dólares como parte de un acuerdo legal con la Comisión Federal de Comercio (FTC), y miles de suscriptores podrían recibir parte de ese dinero. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto recibirá cada cliente y quién califica para recibir ese pago?

Este acuerdo fue anunciado el 25 de septiembre de 2025, como parte de una resolución histórica entre Amazon y la FTC. El caso surgió a raíz de una demanda presentada en 2023, donde se acusó a la empresa de manipular a los consumidores para que se suscribieran a Amazon Prime, y luego dificultar el proceso de cancelación.

Amazon no admitió ninguna falta como parte del acuerdo, pero aceptó implementar cambios en su plataforma.

“Siempre hemos seguido la ley. Trabajamos muy duro para que sea claro y simple para los clientes suscribirse o cancelar su membresía Prime, y para ofrecer un gran valor a nuestros millones de miembros leales en todo el mundo”, afirmó la compañía en un comunicado.

¿Quiénes pueden recibir el pago?

Según la orden judicial, los clientes de Amazon que se hayan suscrito a Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025 podrían ser elegibles para recibir un reembolso.

No obstante, hay dos condiciones clave para poder recibir el dinero:

Clientes que intentaron cancelar Prime sin éxito durante su suscripción .

. Clientes que se suscribieron a través de ciertos flujos de inscripción considerados problemáticos, como las páginas de “Universal Prime Decision Page” (Página universal de decisión sobre Prime), “Shipping Option Select Page” (Página de selección de opciones de envío), “Prime Video enrollment flow” (Flujo de suscripción a Prime Video) o “Single Page Checkout” (Página de pago en un solo paso).

¿Hay que hacer algún trámite?

El pago se realizará en dos fases:

Pagos automáticos: si usaste los beneficios de Amazon Prime tres veces o menos en un periodo de 12 meses, y calificas según los criterios anteriores, recibirás el pago automáticamente dentro de los próximos 90 días. No necesitas llenar ningún formulario. Aún no se ha aclarado si el pago será por transferencia, cheque u otro medio.

Pagos por reclamo: si usaste los beneficios de Prime menos de 10 veces durante un año, pero más de tres, podrás recibir el pago solo si presentas un reclamo. Amazon enviará los formularios a los clientes elegibles dentro de los 30 días posteriores a la primera fase de pagos. Luego, tendrás 180 días para enviar tu solicitud.

¿Cuánto dinero recibirán los clientes?

De acuerdo con la resolución judicial, el pago máximo por cliente será de $51 dólares. El monto exacto dependerá de cuánto pagaste en tarifas de membresía durante el tiempo que estuviste inscrito.

Esto quiere decir que no todos recibirán los $51 dólares completos. La cifra se ajustará con base en lo que pagó cada persona por su membresía Prime a lo largo del tiempo.

¿Qué significa esto para los consumidores?

Este acuerdo marca un precedente importante en la protección del consumidor. Si alguna vez te sentiste atrapado en tu suscripción a Amazon Prime o confundido por el proceso de cancelación, ahora podrías recibir una compensación.

Es fundamental que los clientes elegibles estén atentos a los correos o notificaciones de Amazon durante las próximas semanas. También es recomendable revisar las fechas de tu suscripción y el uso de beneficios, ya que esto determinará si recibirás el pago automáticamente o si deberás presentar un reclamo.

También te puede interesar: