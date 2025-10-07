Amazon Prime Big Deal Days 2025 ya inició: aquí las mejores ofertas disponibles

Amazon dio el banderazo oficial a las compras navideñas con su esperado evento Prime Big Deal Days 2025, exclusivo para miembros Prime. Esta jornada de descuentos, que se lleva a cabo el 7 y 8 de octubre, ofrece miles de ofertas en más de 35 categorías. Desde tecnología y moda hasta productos para el hogar, es el momento perfecto para adelantarse a las compras de fin de año.

Si eres miembro Prime, no necesitas cupones ni códigos: simplemente debes acceder a tu cuenta y comenzar a comprar. Si aún no lo eres, puedes suscribirte para desbloquear ofertas, entregas rápidas y entretenimiento exclusivo.

Este evento dura solo hasta el miércoles 8 de octubre a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico). Los productos se agotan rápido y las ofertas cambian constantemente, así que te recomendamos revisar frecuentemente las promociones y activar alertas en tus listas de deseos.

Entre tantas promociones, hay descuentos realmente imperdibles, especialmente aquellos que superan el 50%. A continuación, te compartimos una selección de los mejores productos con los mayores descuentos del Prime Big Deal Days:

Hidrata tu piel de día y de noche con esta fórmula enriquecida con extractos de sandía y manzana. Mejora la textura sin dejar sensación grasa. La crema TULA tiene un increíble descuento del 50%.

2. Ralph Lauren Polo Black (Fragancia para hombre)

Perfume elegante con notas de sándalo, mandarina y pachulí con un 50% de descuento. Perfecto para un aroma sofisticado y duradero.

Cepillo secador que alisa y da volumen sin dañar tu cabello, sin vaciar el cochinito. Ideal para lograr un look profesional en casa. Y es momento de aprovechar la oferta del 50% de descuento para tenerlo.

Aspira diferentes superficies sin que tengas que intervenir. Limpieza automática hasta por 60 días y con un 50% de descuento.

Con un espectacular diseño otoñal, hecho de cerámica resistente al calor, este molde para hornear tiene un 51% de descuento. Ideal para preparar tus recetas favoritas de temporada.

Con un 52% de descuento, este peine es alisador y secador en uno, que estiliza tu cabello sin sobrecalentarlo. Una opción práctica y rápida.

Estas botas tienen un diseño resistente al agua con forro térmico de microfibra. Son perfectas para el clima frío. Además, tiene un 58% de descuento en este Prime Big Deal Days.

Sombras cremosas, resistentes al agua y de larga duración, con un 60% de descuento. Ideales para maquillajes rápidos y duraderos.

Sudadera con logo clásico, tela suave tipo fleece y bolsillo tipo canguro. Cómoda y abrigadora para otoño e invierno. Si quieres dar un gran regalo sin desfalcarte, entonces, deberías aprovechar el 70% de esta prenda.

Estos audífonos inalámbricos incluyen cancelación de ruido, detección de voz, micrófonos duales, audio nítido y un diseño ergonómico para mayor comodidad. Los audífonos de última generación de Amazon tienen un gran descuento del 70%, uno de los mayores que podrías encontrar en cualquier otro producto.

