Cómo los estafadores en EE.UU. pueden robarte tu casa y qué hacer para evitarlo

Las estafas siempre han existido, forman parte de la historia del engaño mismo. Los métodos fraudulentos clásicos siguen vigentes, a pesar de que los robos virtuales se lleven los titulares. Lamentablemente, esa baja de visualización es directamente proporcional a la reducción de la prevención de las personas. Por eso, en esta ocasión, queremos alertarte sobre una amenaza creciente en los Estados Unidos, en la que te roban la casa.

El fraude de título es una estafa que ocurre cuando los criminales, conocidos como “piratas del título”, presentan documentos falsificados ante las autoridades locales para transferir ilegalmente la propiedad de un inmueble a su nombre. Una vez que los estafadores logran hacerse con el título de la propiedad, pueden intentar venderla, hipotecarla o incluso rentarla a terceros, sin que el verdadero propietario se entere hasta que reciba una notificación de desalojo o descubra que existen gravámenes en su propiedad.

El fraude de título se ha convertido en una preocupación seria, especialmente para aquellos propietarios que tienen propiedades libres de deudas o para quienes no mantienen un seguimiento regular de los registros de sus propiedades.

“Los objetivos de estos crímenes son a menudo propiedades que están desocupadas o no tienen préstamos, lo que las convierte en un blanco fácil para los estafadores”, señala Dax Junker, abogado especializado en bienes raíces, a MortgagePoint.

En muchos casos, el propietario legítimo solo se da cuenta del robo cuando ya está enfrentando una lucha legal para recuperar la propiedad.

Si eres víctima de este tipo de estafa, el proceso para recuperar tu propiedad puede ser largo y complicado.

“La persona que falsificó la escritura ahora es la propietaria legal de la propiedad. Para recuperar el título, tendrás que solicitar que te concedan una nueva escritura o, en el peor de los casos, recurrir a los tribunales para obtener una orden judicial que restituya tus derechos”, aseguró el abogado de bienes raíces Arash Sadat a ABC7 Eyewitness News.

Esto pone en evidencia la importancia de prevenir este tipo de fraudes antes de que sea demasiado tarde.

Cómo protegerte del fraude de título

Afortunadamente, existen varias medidas que puedes tomar para evitar que los estafadores roben tu propiedad. Una de las formas más efectivas es suscribirse a alertas que te notifiquen cualquier cambio en los registros de tu propiedad, como cambios en el título o en la hipoteca.

Algunos servicios privados ofrecen alertas de pago, pero es importante verificar si tu condado ofrece esta opción de manera gratuita. Por ejemplo, en Florida, muchos condados permiten que los propietarios se registren para recibir alertas por correo electrónico sobre cualquier modificación en los registros de la propiedad.

Según explican los funcionarios del Florida Court Clerks & Comptrollers, este tipo de alertas puede ser crucial para “detener a los criminales en su camino”. Al recibir una notificación inmediata, tendrás la oportunidad de actuar rápidamente si se presenta algún documento fraudulento en tu nombre.

Otro paso esencial para proteger tu propiedad es contar con un seguro de título. Este tipo de seguro es vital para evitar pérdidas significativas en caso de que se presente un fraude relacionado con el título de tu propiedad.

Cuando compras una propiedad, tu prestamista probablemente te exigirá un seguro de título para protegerse a sí mismo. Sin embargo, también deberías obtener un seguro de título para ti como propietario. Este seguro verifica que el título de la propiedad esté limpio y libre de problemas antes de que lo adquieras.

Si, por alguna razón, los estafadores manipulan el título de la propiedad en el futuro, el seguro de título puede cubrir los costos legales y las pérdidas asociadas.

Los estafadores también pueden recurrir a métodos más sofisticados, como el robo de identidad, para obtener acceso a tus registros personales y robarte la propiedad. Por lo tanto, es crucial que protejas tu información personal y seas cauteloso al compartir detalles privados en línea.

Si recibes una llamada sospechosa de alguien que afirma ser de una agencia gubernamental o de una institución financiera, no proporciones ninguna información. En lugar de eso, cuelga y busca el número oficial de la entidad para verificar la autenticidad de la llamada.

La seguridad de tu propiedad es esencial, ya que puede ser tu activo más valioso. Tomar medidas preventivas puede ayudarte a evitar pérdidas financieras graves y proteger lo que con tanto esfuerzo has logrado.

