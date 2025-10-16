Nestlé despedirá 16,000 empleados en los próximos dos años

La multinacional suiza Nestlé, reconocida por marcas como Nespresso, Perrier, Gerber y Kit Kat, anunció que eliminará 16,000 empleos a nivel mundial en un plazo de dos años. Esta medida forma parte de una reestructuración profunda liderada por su nuevo director ejecutivo, Philipp Navratil, quien asumió el cargo en septiembre.

“El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido”, afirmó Navratil en un comunicado.

Del total de recortes, 12,000 empleos serán administrativos o de oficina (white-collar). Estos despidos permitirán un ahorro de mil millones de francos suizos (equivalentes a aproximadamente $1,250 millones de dólares). A esta cifra se suman otros 4,000 despidos ya en marcha en las áreas de producción y cadena de suministro.

Tras el anuncio, las acciones de Nestlé subieron más del 8%, alcanzando los 82.30 francos suizos (unos $103 dólares) por acción. Los mercados reaccionaron positivamente al nuevo plan de recortes, interpretándolo como un movimiento para mejorar la eficiencia de la compañía en el corto y mediano plazo.

En el mismo informe, Nestlé reportó una caída del 1.9% en sus ventas durante los primeros nueve meses de 2025, con ingresos de 65.9 mil millones de francos suizos (aproximadamente $83 mil millones de dólares). Sin embargo, también informó un crecimiento orgánico del 3.3%, impulsado por aumentos de precios del 2.8%.

Navratil también elevó el objetivo de ahorro a tres mil millones de francos suizos (alrededor de $3.75 mil millones de dólares) para el año 2027. Esta meta representa un aumento frente al objetivo anterior de 2.5 mil millones.

El anuncio se produce tras un periodo de turbulencia interna. En septiembre, Nestlé despidió a su anterior CEO debido a una relación dentro de la oficina. A esto se sumó la salida anticipada del presidente del consejo directivo. Ambos eventos afectaron la estabilidad de la empresa, ya golpeada por un escándalo en Francia relacionado con su agua embotellada.

Analistas financieros indican que Navratil busca no solo sanear las finanzas de Nestlé, sino también restaurar la confianza interna y proyectar una imagen de liderazgo firme ante los inversionistas.

La compañía, que posee más de 2,000 marcas globales, ha visto un crecimiento más lento desde 2022, lo que ha generado presiones para acelerar cambios estructurales.

Aunque en el comunicado no se menciona cómo va a afectar esta medida a los trabajadores en Estados Unidos, se estima que la compañía tiene alrededor de 50,000 empleados en el país.

