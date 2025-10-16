CVS crece su presencia con activos de Rite Aid tras acuerdo de quiebra

CVS Health ha dado un paso decisivo en su expansión nacional al adquirir activos clave de Rite Aid, como parte del proceso de bancarrota de esta última. La cadena de farmacias no solo amplía su presencia en 15 estados, también suma a su archivo las recetas de esas 626 tiendas, lo que significa millones de nuevos pacientes su compañía.

La operación incluyó tiendas físicas en Idaho, Oregón y Washington, consolidando aún más la presencia de CVS en el oeste del país. Además, con esta adquisición, CVS suma más de 9 millones de pacientes provenientes de Rite Aid y Bartell Drugs, lo que le brinda una excelente oportunidad para brindar accesibilidad y mayor confianza a los servicios farmacéuticos en todo el país.

“Estamos ayudando a mantener y expandir el acceso a una atención farmacéutica conveniente y confiable en todo Estados Unidos y aumentando nuestra presencia y la presencia minorista en las comunidades locales”, afirmó Len Shankman, presidente de Farmacia y Bienestar del Consumidor de CVS Health, en el comunicado.

Además de los archivos de pacientes, CVS incorporó a su equipo a más de 3,500 exempleados de Rite Aid y Bartell Drugs, como parte del esfuerzo por mantener la continuidad del servicio en las comunidades afectadas.

La mayoría de las farmacias CVS que ahora gestionan las recetas de Rite Aid se encuentran ubicadas a menos de tres millas de las tiendas cerradas, lo que busca reducir el impacto en la rutina de los pacientes.

El proceso de adquisición fue aprobado el pasado 21 de mayo, dentro del marco de la solicitud de bancarrota de Rite Aid bajo el Capítulo 11, presentada por segunda vez desde octubre de 2023. Tras cerrar sus tiendas el 3 de octubre, Rite Aid logró encontrar compradores para los archivos de clientes de 810 de sus ubicaciones, mientras que los datos de otras 200 no fueron adquiridos, según reportó Reuters.

Otros actores del sector también absorbieron partes del portafolio de Rite Aid. Walgreens se hizo cargo de archivos de recetas en nueve estados, mientras que otras cadenas como Albertsons, Kroger y Giant Eagle también participaron en la redistribución de clientes.

“Una prioridad clave para Rite Aid es garantizar que la mayor cantidad posible de nuestros clientes leales continúen recibiendo los servicios farmacéuticos y la atención que necesitan sin interrupción”, comentó Matt Schroeder, director ejecutivo de Rite Aid, en un comunicado luego de la aprobación de las transferencias.

Uno de los activos más simbólicos de la marca también encontró nuevo dueño. Se trata de Thrifty Ice Cream, un ícono dentro de las tiendas Rite Aid durante más de 85 años. Esta marca fue vendida a Hilrod Holdings, una compañía relacionada con los ejecutivos de Monster Beverage Corporation.

En un comunicado, la empresa prometió “revitalizar Thrifty sin alterar la esencia que la hizo inolvidable durante más de 85 años”.

Con este movimiento, CVS es una de las cadenas que más consolida su papel como líder en el sector farmacéutico, junto con importantes cambios en la atención al cliente en muchas comunidades. En otras palabras, no solo la compañía se fortalece, los pacientes que eran fieles a Rite Aid y pudieran sentirse desamparados sobre qué otra empresa podría surtir sus recetas, ya tienen una respuesta confiable a su incertidumbre.

