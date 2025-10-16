FDA señala a 16 marcas de canela con niveles altos de plomo: evita comprarlas

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta importante sobre varias marcas de canela que contienen niveles peligrosos de plomo. A través de un informe reciente, la agencia identificó a 16 marcas de canela molida con concentraciones de plomo que superan los límites establecidos como seguros para la salud humana. Entre las marcas mencionadas se encuentran nombres como HAETAE, Roshni, Durra y Wise Wife, que se suman a otras marcas ya alertadas anteriormente.

Según la FDA, la exposición prolongada a estos productos podría ser dañina, especialmente en personas vulnerables como los niños. La agencia declaró que la presencia de plomo en estos productos podría contribuir al aumento de los niveles de este metal en la sangre, lo que podría generar riesgos graves para la salud.

En este contexto, también se solicitó a las empresas que retiren voluntariamente los productos contaminados del mercado, con excepción de HAETAE, que aún no ha respondido a este llamado.

Entre las marcas que la FDA identificó con niveles elevados de plomo se incluyen Roshni, con 2.268 partes por millón (ppm), y Durra, con 2.44 ppm. Otras marcas como Super Brand han registrado niveles alarmantes de 7.68 ppm. Los niveles de plomo encontrados en estas marcas oscilan entre 2.03 y 7.68 ppm, lo cual excede el umbral permitido para productos alimenticios. En total, 10 de las 16 marcas afectadas ya emitieron anuncios de retiro de productos.

A continuación, te presentamos las marcas que contienen niveles elevados de plomo según la FDA:

Roshni (2.268 ppm) HAETAE (4.60 ppm) Durra (2.44 ppm) Wise Wife (2.49 ppm) Jiva Organics (2.29 ppm) Super Brand (7.68 and 6.60 ppm) Asli (2.32 ppm) El Chilar (3.75 and 7.01 ppm) Marcum (2.22 and 2.14 ppm) SWAD (2.89 ppm) Supreme Tradition (2.37 ppm) Compania Indillor Orientale (2.23 ppm) ALB Flavor (3.93 ppm) Shahzada (2.03 ppm) Spice Class (2.04 ppm) La Frontera (2.66 ppm)

Si alguna de estas marcas está en tu despensa, la FDA recomienda desecharlas de inmediato para evitar posibles efectos negativos sobre la salud.

El plomo en la canela: un problema persistente

La presencia de plomo en la canela no es un fenómeno nuevo. Según Brian Ronholm, director de políticas alimentarias en Consumer Reports, la canela proviene de la corteza interna de diversos árboles, los cuales pueden absorber plomo del suelo. Este metal pesado también puede ingresar a la canela a través del equipo de procesamiento, los contenedores de almacenamiento o el empaquetado, lo que facilita la contaminación. Además, la FDA ha estado monitoreando y regulando los niveles de plomo en los alimentos para proteger al público.

En 2023, la FDA llevó a cabo una investigación sobre la causa de la contaminación con plomo en pouches de puré de manzana, un producto que resultó en casos de intoxicación por plomo en niños. Esta alerta es una de las varias que ha emitido la agencia para tratar de mitigar este riesgo.

El impacto del plomo en la salud

La exposición al plomo es especialmente peligrosa para los niños pequeños. La FDA aclara que no existe un nivel seguro de plomo en el cuerpo, y la exposición prolongada a este metal puede provocar efectos neurológicos graves, como dificultades de aprendizaje, problemas de comportamiento y una disminución en el coeficiente intelectual.

Para los adultos, la exposición continua al plomo también puede causar problemas de salud a largo plazo, como hipertensión, problemas cardiovasculares y daño renal.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el plomo es un veneno acumulativo que tiene efectos tóxicos en diversos sistemas del cuerpo humano.

Es fundamental estar alerta a las marcas de canela que compramos y asegurarnos de que no estén contaminadas. Por lo tanto, si encuentras alguna de estas marcas en tu hogar, no dudes en desecharla para evitar consecuencias graves para tu bienestar.

También te puede interesar: