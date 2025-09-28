Retiran canela del mercado por alto contenido de plomo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó recientemente a través de una alerta sanitaria sobre el retiro voluntario de la canela molida de la marca Wise Wife debido a un posible riesgo de contaminación por plomo.

La entidad sanitaria señaló en el comunicado que el retiro de alimento proviene del fabricante y distribuidor SLR Food Distribution de Hicksville, Nueva York. “El producto tiene el potencial de estar contaminado con niveles elevados de plomo”, destacó la FDA.

El reporte se dio a conocer el pasado 26 de septiembre y de acuerdo con los detalles de la FDA el producto envasado en un frasco de plástico transparente de 1,76 onzas con tapa negra con el código UPC 0 688474 302853 impreso en la etiqueta posterior, fue vendido entre el 15 de febrero de 2024 y el 28 de junio de 2025 en al menos siete estados del país.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de consumidores enfermos por este alimento. La FDA aconsejó desechar el producto o devolverlo a la tienda donde se adquirió para su respectivo reembolso.

“la exposición a corto plazo a niveles muy bajos de plomo podría no causar síntomas”, dijo la entidad indicando además que los más afectados podrían ser mujeres embarazadas y niños quienes podrían tener daños permanentes en el sistema nervioso si se prolonga la exposición en una cantidad suficiente de plomo por semanas.

Para más información sobre el producto puede contactar a SLR Food Distribution al 516-437-3782.

Sigue leyendo: