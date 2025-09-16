Retiran vino vendido en Costco por riesgo de romperse

A través de un comunicado, la cadena minorista de Club de Precios, Costco anunció a sus consumidores sobre el retiro de la botella de vino Prosecco Valdobbiadene de su propia marca Kirkland Signature debido al riesgo de que se rompa.

De acuerdo con la información proporcionada por el minorista, las botellas de vino se vendieron en varias de sus tiendas en al menos 12 estados del país, entre el 25 de abril y el 26 de agosto de 2025 con los códigos 1879870.

En este sentido, Costco indicó a los clientes que adquirieron el vino espumoso que pueden devolverlo a tienda donde lo compraron para su respectivo reembolso “no las manipulen ni utilicen”, dijo minorista indicando que también pueden desecharlas envolviéndolas en toallas de papel y una bolsa de plástico antes de tirarlas a la basura.

Esta semana, la cadena también publicó en su página de compra en línea el retiro del mercado de los famosos chocolates Dubai del fabricante Rolling Pin Baking Company debido a ingredientes alérgenos no declarados en la etiqueta del empaque.

