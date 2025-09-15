Retiran macarrones con queso en caja por riesgo de alergia

A través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció el retiro de los populares macarrones con queso veganos de la marca Gooder Foods Inc. por riesgo de alergia.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el producto contiene leche y frutos secos, los cuales no han sido declarados entre los ingredientes del empaque siendo perjudicial para los consumidores intolerante a estos alimentos.

El fabricante detalló que el retiro comenzó el pasado 10 de septiembre y los productos afectados por el retiro son: Goodles Vegan is Believin’, códigos de lote: 09725N, 09825N, 09925N, 10025N, 10125N y Goodles Here Comes Truffle, códigos de lote: 10125N, 10425N, 10525N con las fechas de fabricación del 7 y el 15 de abril de 2025.

Según la FDA, el consumo de estos alimentos por desconocimiento puede causar alergias y en ocasiones puede llegar a ser potencialmente mortal para aquellos que son intolerantes, por lo tanto, recomendó desechar el producto o devolverlo al minorista donde lo compró para su respectivo reembolso.

Los clientes que deseen más información también pueden contactar con los representantes de atención al cliente al 1-888-610-2341.

Sigue leyendo: