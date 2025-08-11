Jabón de manos retirado del mercado por posible contaminación

A través de un comunicado, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó a los consumidores sobre el retiro del mercado del jabón para manos del fabricante DermaRite Industries debido a una posible contaminación con una bacteria llamada Burkholderia cepacia (B. cepacia).

Según la entidad sanitaria, la compañía se dio cuenta de la contaminación por una inspección a sus productos por lo que notificó inmediatamente sobre el retiro voluntario a sus distribuidores y clientes “para examinar inmediatamente el inventario disponible y destruir todos los productos afectados de acuerdo con el proceso de cada instalación”, expresa el correo electrónico enviado por el fabricante.

La preocupación que genera el uso de este jabón es que puede llegar a ser usado por personas con sistemas inmunes comprometidos, personas que tengan heridas lo que puede llevar a aumentar las infecciones ya que la bacteria puede propagarse al torrente sanguíneo y provocar una sepsis.

El producto fue vendido tanto en cadenas minorista de Estados Unidos como en Puerto Rico, por lo que la FDA recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo compró.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la B. cepacia puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales, representando sin duda una amenaza para las personas.

Los consumidores que deseen más información pueden contactar al 973-569-9000 ext. 10 o envíe un correo electrónico a voluntary.action@dermarite.com.

