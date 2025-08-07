Retiran ensalada de pasta en 5 estados por error en la etiqueta

De acuerdo con el comunicado publicado esta semana por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) se está retirando del mercado en al menos cinco estados del país las ensaladas de pasta del fabricante Hans Kissle por un error en el etiquetado.

Según la entidad sanitaria, el alimento contiene un ingrediente no declarado en la etiqueta el cual podría provocar reacciones alérgicas en los consumidores intolerantes al trigo.

El fabricante indicó que el retiro se comenzó a realizar el pasado 5 de agosto e incluye 66 unidades del producto el cual debió etiquetarse como “Ensalada de Pasta Tricolor Twist”, pero tras un error se etiquetó con el nombre de “Ensalada de Papa Red Bliss”, lo que lleva a los consumidores a confiar en que se está comprando este último producto mencionado.

El anuncio de Kissle destaca que “el producto contiene trigo, que no se declara en la etiqueta superior. Las personas alérgicas o con sensibilidad severa al trigo corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos”, destacó.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de reacciones alérgicas adversas en los consumidores, el fabricante indicó que el alimento se está retirando de las cadenas minorista en: Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey; Nueva York y Rhode Island con el código UPC 036217673706 y fecha de vencimiento del 20 de agosto de 2025.

Finalmente, la FDA aconsejó a los consumidores devolver el producto a la tienda donde fue comprado para su respectivo reembolso o desecharlo. Los clientes que deseen más información pueden comunicarse con Hans Kissle al (978) 556-4500 de 8 a. m. a 5 p. m. (hora del Este de EE. UU.), de lunes a viernes.

