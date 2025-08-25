Retiran 20,000 latas de 7Up por información incorrecta sobre el azúcar

De acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) se retiran del mercado aproximadamente 20,000 latas de 7Up por información incorrecta en el etiquetado.

Según la entidad sanitaria, el embotellador Buffalo Rock Company Inc., indicó que el retiro de ciertos refrescos de 7Up sin azúcar se debe a que la latas que debían ser etiquetadas como “Cero azúcares” sí contenían el ingrediente.

En el informe de la FDA se detalla que el retiro del producto viene en la presentación de 355 ml (12 onzas líquidas) con los números de UPC de las latas: 078000037975 y el número de UPC de las cajas de cartón: 078000037982, las cuales se distribuyeron en Alabama, Florida y Georgia.

En este sentido, la FDA recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la cadena minorista donde se adquirió para su respectivo reembolso.

Sigue leyendo: