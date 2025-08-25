Helados vendidos en Walmart son retirados por no declarar alérgenos

A través de un comunicado, el fabricante de helados Blue Bell Ice Cream anunció a los consumidores el retiro de cierta cantidad de sus productos debido a un error en el etiquetado.

De acuerdo con la compañía, el retiro se trata de los helados “Moo-llennium Crunch” en la presentación de medio galón los cuales fueron producidos en la planta de Brenham, Texas vendidos en la cadena minorista Walmart.

Según Blue Bell Ice Cream en la etiqueta del alimento no se especifica que contiene almendras y nueces pecanas lo que podría ser un riesgo para los consumidores que son alérgicos a los frutos secos.

La información sobre el retiro se confirmó, luego de que un empleado del fabricante descubriera el error en el etiquetado y los ingredientes del producto. El código de los envases que actualmente se están retirando son 061027524, los cuales se pueden encontrar en la parte superior de la tapa.

Por su parte, el minorista confirmó que los helados fueron vendidos en sus tiendas en los estados de: Alabama, Arkansas, el Panhandle de Florida, el noroeste de Georgia, el sur de Indiana, el sur de Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Nuevo México, Oklahoma, Tennessee, Texas y el suroeste de Virginia.

Finalmente, el fabricante indicó a los consumidores que pueden devolver el producto a cualquiera de las tiendas donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

