Alerta alimentaria: galletas de azúcar retiradas en 20 estados

De acuerdo con un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) cientos de cajas de galletas de azúcar glaseadas de la marca Favorite Day Bakery están siendo retiradas del mercado en al menos 20 estados del país debido a una posible contaminación dentro del empaque.

Según la FDA, el producto fabricado por Give and Go Prepared Foods Corp y vendido principalmente en la cadena minorista Target, con el número de lote 25195 y número UPC 85239-41250 3 contiene un “material extraño” que puede causar consecuencias adversas para la salud de los consumidores.

Aunque hasta los momentos, no se han reportado casos de personas lesionadas por el consumo de este alimento, la entidad sanitaria destaca que el empaquetado podría contener madera o metal, por lo que ha calificado el retiro de Clase II.

Hasta la fecha se han reportado 803 casos de contaminación, por lo que la FDA sugiere a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde se compró para su respectivo reembolso.

