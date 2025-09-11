Alerta de seguridad alimentaria: retirada de verduras congeladas por contaminación de salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció a los consumidores a través de un comunicado sobre el retiro de verduras congeladas del proveedor Grupo Chetak LLC por riesgo de contaminación con salmonela.

Según la información proporcionada por la entidad sanitaria, el retiro inició luego de que se reportara 11 personas enfermas con salmonela por el consumo de este alimento, cuatro de estos consumidores fueron hospitalizados.

El retiro del producto se trata específicamente de los frijoles germinados congelados y mezclas de frutas y vegetales de la marca Deep, los cuales de acuerdo con el comunicado de la FDA tienen las siguientes especificaciones:

Mezcla SURTI UNDHIU Premium Select congelada de Deep Brand en envases de 340 g (12 oz). Código de lote: IN25158K y fecha de caducidad: 6 de diciembre de 2026.

Mat de germinación profunda (polilla) 16 onzas. Códigos de lote: 24330, 25072, 25108, 24353, 25171, 24297, 25058, 25078, 24291, 25107, 24354 y 24292

Moong de 16 onzas. Códigos de lote: 24330, 25072, 25108, 24353, 25171, 24297, 25058, 25078, 24291, 25107, 24354 y 24292.

El producto fue distribuido en cadenas minoristas de al menos 11 estados del país. Al respecto, la FDA recomendó a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde se compró para su respectivo reembolso.

El Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierte que el consumo de alimentos contaminados con salmonela puede causar diarrea, fiebre, vómitos y ser perjudicial para mujeres embarazadas, niños y personas de la tercera edad.

