Kits de ensaladas retirados del mercado por confusión con aderezo

A través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció a los consumidores sobre el retiro de kits de ensaladas de la marca Taylor Farms por error en el etiquetado.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el fabricante Taylor Fresh Foods, decidió retirar voluntariamente su kit de ensalada balsámica con miel luego de que en una inspección sanitaria se determinara que el aderezo y la cobertura del alimento no correspondían con los ingredientes de la etiqueta.

En el informe de la FDA, se especifica que la ensalada balsámica con miel de 237g vendida en cadenas minoristas de al menos 25 estados del país, debía incluir aderezo de vinagreta balsámica con miel; no obstante, contenía un aderezo asiático de sésamo y jengibre, lo que podría ocasionar problemas graves de salud en los consumidores alérgicos.

En el comunicado se expresa que “las personas que tienen alergia o sensibilidad severa al sésamo y la soja corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos”, dijo la compañía.

El producto retirado del mercado cuenta con los códigos “TFRS”, en la esquina superior derecha del envase, con fecha de caducidad del 4 de septiembre. La FDA, recomendó a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde los adquirió para su reembolso, para más información consultar al 855-455-0098 de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m., hora del Pacífico.

