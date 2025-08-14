Riesgo de salud: Wegmans retira queso vendido en 10 estados por posible listeria

A través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció recientemente el retiro voluntario del queso Camembert vendido en la cadena de supermercados Wegmans por riesgo de listeria.

De acuerdo con la entidad sanitaria el alimento fue vendido en el minorista entre el 1 de julio y el 12 de agosto con fechas de caducidad del 26/7/25, 12/8/25 y 19/8/25 en los estados de Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Virginia y Washington, DC.

El queso suministrado por Estancia Holdings, de Cumming, Georgia se vendía en varias presentaciones:

Queso Camembert suave madurado mediano Wegmans, 8.8 onzas, UPC: 77890-53515

Surtido de quesos Wegmans, una libra, UPC: 2-77100-00000-0

Camembert a la parrilla con tapenade y tomates asados de Wegmans, 10 onzas, UPC: 2-77297-00000-0

Queso brie Wegmans con manzana acaramelada y nueces pecanas, 13 onzas, UPC: 2-77645-00000-3

La FDA recomendó a los consumidores a desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde fue adquirido para su respectivo reembolso. Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indicaron que la intoxicación por listeria puede ocasionar daños en la salud y ser peligrosamente mortal para las mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad o pacientes con sistemas inmunes debilitados.

Sigue leyendo: