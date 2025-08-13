Alerta: la vacuna de Pfizer podría no estar autorizada para ciertas edades

De acuerdo con un comunicado de la empresa farmacéutica estadounidense, Pfizer es probable que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no apruebe la renovación para la Autorización de Uso de Emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 dirigida especialmente a niños menores de cinco años.

En mayo de este año, a través de su cuenta en la plataforma X, el director de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., comentó que “la vacuna contra la COVID-19 para niños y mujeres embarazadas sanos ha sido eliminada del calendario de vacunación recomendado por los CDC”, dijo.

Kennedy indicaba en la red social que están priorizando la confianza pública por encima de cualquier agenda específica a favor o en contra de las vacunas. “El público debe saber que las recomendaciones de nuestras agencias de salud se basan en datos científicos imparciales, evaluados mediante un proceso transparente y sin conflictos de intereses”, mencionó.

No obstante, un portavoz de la farmacéutica expresó que actualmente la compañía está conversaciones con la agencia sobre posibles caminos a seguir “hemos solicitado que la autorización de uso de emergencia (EUA) para este grupo de edad se mantenga vigente para la temporada 2025-2026”, dijo el portavoz de Pfizer a Fox News en un comunicado.

Además, el representante de Pfizer recalcó que estas deliberaciones no tienen nada que ver con la seguridad o eficacia de la vacuna ya que estas siguen mostrando un perfil favorable para la población.

Por su parte, Georges Benjamin, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Salud Pública comentó que el número de vacunados es bajo, pero la medida tomada por la FDA tendría un impacto. “Sin duda, crearía una brecha en la disponibilidad de vacunas y hacerlo tan tarde en la temporada, creo que es claramente inapropiado”, indicó.

Sigue leyendo: