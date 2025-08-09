Administración Trump ordenó eliminar registros de vacunas contra Covid de los empleados federales

La administración de Donald Trump ha ordenado a todas las agencias federales que eliminen los registros relacionados con la vacunación contra Covid de los empleados federales y del cumplimiento de órdenes de vacunación.

El memorando que anula los requisitos de retención de registros de vacunación contra Covid fue anunciada el 8 de agosto por Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal (OPM), en un memorando dirigido a todos los jefes de departamentos y agencias federales y concede un periodo hasta el 8 de septiembre para informar sobre su cumplimiento.

“Con efecto inmediato, las agencias federales no podrán utilizar el estado de vacunación contra la COVID-19 de una persona, su historial de incumplimiento de las órdenes de vacunación contra la COVID-19 previas ni las solicitudes de exención de dichas órdenes en ninguna decisión laboral, incluyendo, entre otras, la contratación, el ascenso, la sanción disciplinaria o el despido”, escribió Kupor en el memorando oficial dirigido a todos los jefes y jefes interinos de departamentos y agencias federales.

Kupor afirmó que la medida formaba parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para revertir “muchas políticas perjudiciales” de la administración del expresidente Joe Biden.

“La situación se descontroló durante la pandemia, y empleados federales fueron despedidos, sancionados o suspendidos de trabajo simplemente por tomar una decisión médica personal. Eso nunca debió haber sucedido”, declaró Kupor en una publicación en X. “Gracias al liderazgo de @POTUS, nos aseguramos de que los excesos de esa época no tengan efectos persistentes en los empleados federales”.

Además, debido a los requisitos de conservación de documentos relacionados con litigios recientes, Kupor declaró en un comunicado de prensa que “toda la información relacionada con el estado de vacunación contra la COVID-19 de un empleado, el incumplimiento de mandatos de vacunación previos o las solicitudes de exención debe eliminarse” de los expedientes personales oficiales de todos los empleados, a menos que, dentro de los 90 días, alguna persona “opte por no participar en esta eliminación”.

