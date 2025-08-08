Proyecto de Ley intenta convertirse en escudo para la prevención del VIH en California

Legisladores de California están considerando un proyecto de ley destinado a proteger el acceso a medicamentos para la prevención del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) para los asegurados, mientras continúan las amenazas del gobierno federal.

El Proyecto de Ley 554 de la Asamblea tiene como objetivo garantizar que todos los californianos asegurados tengan acceso a medicamentos para la prevención del VIH. Esta legislación exigiría a los planes de salud cubrir todos los medicamentos antirretrovirales aprobados por la FDA, sin necesidad de autorización previa y sin costos compartidos para los pacientes.

Este llega en respuesta al reciente intento de la administración Trump de recortar fondos para la prevención del VIH, por el que defensores de la salud pública LGBTQ+ han expresado sus preocupaciones.

Legisladores como el asambleísta Mark González destacan que este proyecto de ley actuará como una barrera contra políticas perjudiciales que podrían afectar la atención sanitaria de la comunidad queer.

Revisión del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ya ha notificado su intención de revisar la composición del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE.UU., lo que podría afectar decisiones cruciales sobre la cobertura de medicamentos para la prevención del VIH.

Esta medida se toma en un contexto donde la administración actual apunta a minimizar el enfoque en servicios clave para la comunidad LGBTQ+.

Expectativas

El proyecto, que se discutirá en el Senado estatal el 29 de agosto, busca proteger a la comunidad LGBTQ+ de regresiones en la atención médica. González advierte que aunque la Corte Suprema ha respaldado a este grupo de trabajo, la nueva administración puede alterar las decisiones que afectan a estas poblaciones vulnerables.

Acceso a los medicamentos

Los medicamentos recetados en un régimen de PrEP (profilaxis preexposición) impiden que el virus causante del SIDA se multiplique en el organismo. Pueden administrarse en forma de pastillas o inyecciones de forma continua.

Mientras que la PEP se refiere a la profilaxis posexposición y consiste en tomar medicamentos dentro de las 72 horas posteriores a la posible exposición y durante un breve período, para prevenir la infección y la transmisión del virus.

Ambos regímenes son recomendados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como métodos eficaces para reducir la propagación del VIH/SIDA cuando se usan correctamente.

