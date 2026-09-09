EEUU mantiene vigente el TPS para salvadoreños hasta nuevo aviso

Miles de salvadoreños beneficiarios del TPS viven horas de mucha incertidumbre. Este miércoles 9 de septiembre se esperaba la cancelación del programa federal de Estatus de Protección Temporal, que les permite a las personas vivir y trabajar en los Estados Unidos debido a conflictos armados, desastres ambientales y otras condiciones adversas en sus países de origen, pero un mensaje de Departamento de Seguridad Nacional encendió una pequeña esperanza para los cuscatlecos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en comunicado a La Opinión y a otros medios de comunicación que aún está por hacerse un anuncio en el que se confirme oficialmente la cancelación del programa.

“Hasta que se haga ese anuncio, las personas salvadoreñas que se encuentran en los EE. UU. bajo el TPS conservan su protección”, aclaró DHS.

El departamento no dio más detalles sobre cuándo se haría el anuncio.

El gobierno ya ha puesto fin al programa para más de una docena de países, entre ellos Haití, Nepal y Honduras. Estas medidas afectaron también a más de un millón de personas, incluidas 600.000 personas de Venezuela.

En Los Ángeles se estima que la población de salvadoreños supera los 200,000, de los cuales miles se encuentran en el limbo, sin una respuesta concreta del gobierno.

“El anuncio de hoy evita el peor de los escenarios, que sería la suspensión de las protecciones para los titulares salvadoreños del TPS, pero deja en la incertidumbre a más de 150,000 trabajadores, a sus familias y a sus empleadores”, dijo Rebecca Shi, directora ejecutiva de American Business Immigration Coalition Action (ABIC Action) en un comunicado. “Apenas unas horas después del anuncio del gobierno, la falta de información clara ha avivado el miedo, la confusión y la desinformación en comunidades que ya no están seguras de si podrán seguir trabajando y mantener a sus familias mañana.”

De acuerdo con Margaret Cargioli, directora de defensa y relaciones externas del Centro Legal de Defensa de los Inmigrantes, la administración debería haber dado una notificación de 60 días antes de que se viera afectado el estatus de TPS de las personas de El Salvador, lo cual, dice, no hizo. Aún no está claro cuánto tiempo durarán esas protecciones ni qué pasará con los permisos de trabajo de esos salvadoreños mientras tanto.

“Desafortunadamente, por ahora solo queda esperar a ver qué decide el gobierno sobre el TPS”, dijo Cargoioli, quien también comentó que la falta de información puede poner a personas con TPS en riesgo de ser despedidas o arrestadas por inmigración.

En Los Ángeles se estima que la población de salvadoreños supera los 200.000.

Crédito: Janette Villafana

“Es importante que las personas se mantengan informadas por parte de abogados de inmigración para contar con la información más precisa”, agregó. “Esto puede cambiar día a día hasta que el gobierno aclare qué está pasando con TPS”.

Cargioli dijo que a los organizadores y a los miembros de la comunidad les preocupa la incertidumbre, y la falta de información por parte del gobierno, y señaló que esto podría causar más daño a las comunidades de lo que creen.

Señalando a lo que le sucedió a Pierre Damas Bel, un joven haitiano de 20 años, que se quitó la vida en agosto. Su familia afirmó que su muerte se debió, al menos en parte, a sentimientos de desesperación después de que ICE le colocara un monitor de tobillo a principios de este verano, tras la terminación del TPS.

“Nadie merece que su vida sea alterada de manera tan abrupta e innecesaria. Ninguna comunidad, ninguna familia y ningún negocio merecen lo que esta administración les está haciendo a las familias con TPS”, dijo José Palma, coordinador nacional de la asociación nacional de TPS. “La presión psicológica impuesta sobre todas las comunidades inmigrantes ha llegado a límites insoportables. Esto debe detenerse y condenarse contundentemente”.

Desde esta mañana, las personas con estatus de TPS han compartido en redes sociales cómo se sienten tras recibir poca o ninguna información. Una de ellas fue Daysi Gonzales, de 31 años, quien documentó los días previos a la fecha límite de septiembre. Hoy publicó un video corto.

“Hoy es 9 de septiembre y me siento aturdida”, declaró en un video en Instagram. “El daño físico y emocional del último mes es tan frustrante que siento que sufrimos todo eso para nada”.

En sus comentarios, varias chicas y chicos en la misma situación comparten su anhelo por más información y el dolor y la angustia que están viviendo.

“A mí también me pasa lo mismo, chica. Hoy voy a ir a mi trabajo por última vez”, le dijo una seguidora.

La pregunta en todo esto es si se trata de un retraso administrativo temporal, de una prórroga de seis meses exigida por ley o del primer signo de que a El Salvador se le tratará de manera diferente a los países cuyas protecciones el gobierno se ha apresurado a eliminar. El miércoles por la tarde, USCIS confirmó que la protección de TPS que por ahora está en pie incluye la autorización de trabajo.

“Lo que está claro es que el enfoque inhumano de la administración de Trump en materia de políticas migratorias tiene un impacto real en las personas”, dijo Cargoioli. “Y le imploramos a la administración que adopte un enfoque humanitario en materia migratoria y comprenda que este tipo de información y anuncios incompletos afectan a personas reales que dependen del trabajo y de la estabilidad para no caer en situaciones difíciles”.