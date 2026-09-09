Tribunal frena al IRS por compartir datos fiscales con ICE y complica la ofensiva de Trump

El intercambio de información entre el IRS y ICE sufrió un nuevo revés judicial. Un tribunal federal de apelaciones determinó que el Servicio de Impuestos Internos violó la legislación al entregar a las autoridades migratorias las direcciones de miles de contribuyentes, dentro de una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump.

El caso gira alrededor de 47,289 registros que el IRS proporcionó a ICE después de que la agencia migratoria solicitara información sobre aproximadamente 1.28 millones de personas. El objetivo era obtener sus últimas direcciones conocidas para apoyar investigaciones relacionadas con órdenes de expulsión.

El Circuito del Distrito de Columbia confirmó la orden que bloqueaba esta práctica.

El problema estuvo en la forma de obtener los datos

El tribunal cuestionó especialmente el procedimiento utilizado por el IRS. La agencia podía recibir solicitudes de ICE que no contenían una dirección completa y, aun así, buscar en sus propios registros para entregar una dirección asociada con el contribuyente.

Más del 90% de los 47,289 registros fueron obtenidos mediante coincidencias con números de identificación fiscal. Los jueces señalaron que el mecanismo permitió responder incluso a solicitudes que incluían campos como “Unknown Address”, “Failed to Provide” o “NA NA”.

La jueza Cornelia Pillard escribió que el procedimiento implicaba una revisión automatizada de millones de registros sin controles suficientes para comprobar que cada solicitud cumpliera con los requisitos establecidos por la ley.

Durante el proceso, la administración Trump argumentó que la decisión obstaculizaba la aplicación de las leyes federales. La respuesta de Pillard fue contundente: “Pero esa es una queja contra el Congreso, no contra el tribunal”, según el fallo.

Una protección creada después del Watergate

La legislación federal establece reglas estrictas para proteger la confidencialidad de la información fiscal. Estas disposiciones se fortalecieron después del escándalo Watergate, cuando salieron a la luz abusos relacionados con información tributaria durante la administración de Richard Nixon.

Los grupos que llevaron el caso a tribunales celebraron la decisión. Skye Perryman, de Democracy Forward, afirmó que el fallo representa una defensa frente a lo que calificó como un uso ilegal de información confidencial.

“Las leyes de privacidad promulgadas en la era posterior al Watergate existen para prevenir abusos de poder como este”, sostuvo Perryman.

El IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofrecieron comentarios inmediatos sobre la resolución. La sentencia mantiene bloqueado el mecanismo cuestionado y representa un nuevo límite judicial a los esfuerzos de la administración Trump para utilizar información federal en sus operaciones de control migratorio.

Sigue leyendo: