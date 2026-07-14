Jueza exhibe al equipo legal de Trump y cuestiona acuerdo con el IRS por “mala fe”

Una jueza federal lanzó una severa crítica contra el presidente Donald Trump, su equipo legal y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), al concluir que la demanda civil presentada contra el IRS fue utilizada para obtener beneficios que carecían de sustento legal.

En una resolución de 56 páginas, la jueza Kathleen Williams determinó que el litigio se promovió con un “propósito indebido” y ordenó sanciones contra dos abogados que representan al mandatario. Además, consideró que Trump y sus hijos mayores actuaron de “mala fe” durante el proceso judicial.

La jueza ordena sanciones y cuestiona el acuerdo

Como parte del fallo, Williams remitió al abogado Alejandro Brito al Colegio de Abogados de Florida para que evalúe una posible sanción disciplinaria; asimismo, restringió la capacidad del abogado Daniel Epstein para ejercer ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.

La magistrada también prohibió que el acuerdo alcanzado entre las partes sea utilizado como prueba en otros procedimientos judiciales, administrativos o regulatorios.

En su resolución, Williams fue contundente: “Los hechos demuestran que nunca hubo animosidad entre las partes; nunca hubo un caso ni una controversia; y nunca hubo duda sobre quién prevalecería”.

La jueza sostuvo que el litigio buscaba obtener el respaldo del tribunal para un acuerdo que “carecía de fundamento legal o fáctico”.

El origen del conflicto con el IRS

La demanda fue presentada por Donald Trump y sus hijos mayores contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) tras la filtración de declaraciones fiscales que terminaron publicadas por medios como The New York Times y ProPublica.

El caso concluyó en mayo mediante un acuerdo extrajudicial que contemplaba, entre otros puntos, la creación de un fondo por $1,776 millones destinado a compensar a personas que alegaran haber sido víctimas del uso político del gobierno federal.

Sin embargo, tras las críticas del Congreso y el escrutinio judicial, el Departamento de Justicia anunció que dicho fondo ya no seguiría adelante. Aun así, permaneció vigente otra cláusula que impide de forma permanente que el IRS presente determinadas reclamaciones fiscales contra Trump, sus hijos mayores y empresas vinculadas con su familia.

La defensa de Trump rechaza las acusaciones

El equipo jurídico del presidente respondió al fallo asegurando que el verdadero origen del conflicto fue la filtración ilegal de información tributaria.

“El IRS permitió erróneamente que un empleado deshonesto y con motivaciones políticas filtrara información privada y confidencial sobre el presidente Trump, su familia y la Organización Trump”, señaló un portavoz del equipo legal.

Williams también cuestionó el papel del DOJ, al considerar que renunció a defender los intereses del gobierno federal y permitió un acuerdo que, a su juicio, pretendía otorgar beneficios extraordinarios al presidente utilizando recursos públicos.

La resolución llega pocos días antes de la audiencia de confirmación de Todd Blanche como fiscal general, quien firmó documentos relacionados con el acuerdo cuando aún formaba parte del equipo legal de Trump.

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