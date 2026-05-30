Jueza exige a Trump y su familia responder por fondo millonario para sus aliados

Una jueza federal de Miami ordenó a los abogados del presidente Donald Trump y de su familia responder a las acusaciones de fraude relacionadas con un acuerdo alcanzado con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que dio vida a un fondo millonario para sus aliados, que fue suspendido hoy en otra decisión judicial.

La magistrada Kathleen Williams dio plazo hasta el 12 de junio para que las partes expliquen por qué el acuerdo constituye una forma legítima de resolver la demanda y no un uso indebido del sistema judicial.

Williams señaló que presentar una demanda “frívola” con el único propósito de forzar un acuerdo podría considerarse un “propósito indebido”, en referencia a la demanda presentada por la familia Trump a principios de 2026 por la filtración de sus declaraciones de impuestos de años pasados en algunos medios locales.

La orden fue emitida después de que un grupo de jueces federales retirados pidiera reabrir el caso, alegando que las partes ocultaron al tribunal los términos reales del pacto alcanzado entre la familia Trump y el Gobierno.

Previamente, una jueza federal de Virginia, Leonie Brinkema, suspendió temporalmente el fondo de casi 1.800 millones de dólares que el Gobierno de Estados Unidos anunció el 19 de mayo para compensar a aliados del presidente Donald Trump que fueron objeto, según afirma, de persecución por parte del Gobierno de Joe Biden.

La orden, consultada por EFE, establece que la Administración no puede tomar ninguna medida “relativa a la creación u operación del Fondo contra la Intrumentalización”, lo que incluye la “transferencia de dinero”, “la consideración de cualquier reclamación presentada” a este y el “desembolso de cualquier fondo”.

Considera Brinkema que este bloqueo tiene como objetivo “asegurar que no se desembolsen fondos de manera irreversible mientras se encuentra pendiente la moción de los demandantes”, que han denunciado la creación de esta financiación pública.

Congresistas demócratas y un número de republicanos que va en aumento intentan imponer límites para que el dinero público no termine beneficiando a aliados políticos o donantes de Trump.

El Departamento de Justicia detalló que, como parte de ese acuerdo, el presidente, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y su empresa, la Organización Trump, recibirán “una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo”.

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