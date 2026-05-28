Trump busca aparecer en nuevo billete de $250 pese a prohibición federal vigente

Funcionarios cercanos al presidente Donald Trump presionan al Departamento del Tesoro para crear un nuevo billete de $250 con la imagen del mandatario, una propuesta que ha desatado controversia política y cuestionamientos legales.

La iniciativa, impulsada por el tesorero Brandon Beach y el asesor Mike Brown, busca lanzar una edición conmemorativa por el aniversario 250 de la independencia de EE.UU.. Sin embargo, expertos y exfuncionarios advierten que el proyecto chocaría directamente con leyes federales que prohíben incluir personas vivas en la moneda nacional.

Un billete presidencial sin precedentes

Documentos internos citados por medios nacionales muestran diseños preliminares del billete con el rostro de Trump junto a la frase “250 AMERICA” y símbolos patrióticos vinculados a las celebraciones del próximo aniversario nacional.

Doocy: How long until we see your signature next to President Trump's face on a $250 bill?



Bessent: At present, no living person can be on U.S. Currency. Right now, there is proposed legislation to change that so Donald J. Trump could be on the $250 bill. We have prepared things? pic.twitter.com/hfWFpetXF0 — Acyn (@Acyn) May 28, 2026

El artista británico Iain Alexander, involucrado en la propuesta, aseguró que Trump revisó personalmente el diseño y “le encantó”.

El reverso del billete incluiría una imagen de Betsy Ross, figura histórica asociada a la primera bandera de Estados Unidos. Sus promotores sostienen que la iniciativa busca reconocer “los logros económicos” de la administración republicana y reforzar el simbolismo patriótico rumbo a 2026.

Obstáculos legales y críticas políticas

La ley estadounidense prohíbe desde 1866 que personas vivas aparezcan en billetes o monedas federales. La restricción fue aprobada después de que un funcionario del Tesoro colocara su propia imagen en papel moneda sin autorización del Congreso.

El exdirector de la Oficina de Grabado e Impresión, Larry R. Felix, declaró públicamente que la agencia “no tiene autoridad legal” para emitir una pieza de este tipo sin aprobación legislativa.

Además de los retos jurídicos, especialistas advierten que modificar el dólar podría generar preocupación internacional sobre la neutralidad institucional de la moneda estadounidense.

La propuesta también implicaría millonarios cambios técnicos en cajeros automáticos y sistemas financieros globales, debido a la introducción de una nueva denominación.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro confirmó que continúa evaluando el proyecto, aunque evitó precisar si avanzará formalmente ante el Congreso.

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