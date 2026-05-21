“La cara de Trump no debería estar en el pasaporte”, señalan senadores demócratas y cuestionan la medida

Un grupo de senadores demócratas presionó al secretario de Estado, Marco Rubio, para frenar los planes de emitir una edición especial del pasaporte con la imagen del presidente Donald Trump, una propuesta impulsada con motivo del 250 aniversario de la independencia del país.

La ofensiva fue encabezada por el senador Jeff Merkley, quien junto a otros legisladores calificó la iniciativa como una medida “inaudita” y advirtió que podría convertir un símbolo nacional en una herramienta de promoción política.

En la carta enviada al Departamento de Estado, los senadores afirmaron que el pasaporte estadounidense “nunca ha incluido, ni debería incluir ahora, la imagen de un presidente en funciones”. El documento fue firmado además por Chris Van Hollen, Jacky Rosen, Tim Kaine y Angus King.

La controversia surgió después de que el Departamento de Estado anunciara en abril, a través de redes sociales, el lanzamiento de una edición limitada de 25,000 pasaportes conmemorativos. El diseño preliminar mostraba el retrato de Trump sobrepuesto a la Declaración de Independencia y acompañado por elementos patrióticos como la bandera de Estados Unidos.

No, of course Trump’s face shouldn’t be plastered on your passport. That’s the stuff of a desperate despot. Hell no. https://t.co/aqINKBhibJ — Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) May 20, 2026

Demócratas cuestionan gasto y simbolismo

Los legisladores exigieron explicaciones detalladas sobre el costo de producción del nuevo documento, el proceso de selección del diseño y las razones para incluir específicamente la imagen del mandatario republicano.

También pidieron saber si los ciudadanos tendrían la opción de rechazar el pasaporte conmemorativo y recibir un diseño tradicional.

“Utilizar el 250 aniversario de nuestra nación para realzar la figura del actual presidente corre el riesgo de transformar una celebración nacional en un vehículo de autopromoción”, escribieron los senadores en la misiva dirigida a Rubio.

Los demócratas sostienen que la propuesta podría politizar uno de los documentos más importantes para los estadounidenses, además de generar gastos innecesarios para los contribuyentes.

La iniciativa forma parte de una serie de proyectos impulsados durante el segundo mandato de Trump para incorporar su imagen o nombre en símbolos e instituciones públicas del país.

Actualmente, la imagen del presidente ya aparece en el pase anual “America the Beautiful” de los parques nacionales para 2026 y en una moneda conmemorativa de oro relacionada con el aniversario de la nación.

Democratic US Senators launch probe into Trump Administration's decision to put Trump's face on US passports



Inquiry to State Dept asks:



"What is the production cost associated with redesigning and printing?



"Were alternative design options considered?" pic.twitter.com/pOnDHQzcBg — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) May 20, 2026

Crecen las propuestas para inmortalizar a Trump

Aliados republicanos del mandatario también han promovido propuestas para colocar el rostro de Trump en una moneda especial de un dólar y para incluir su firma en billetes estadounidenses, algo que no tiene precedente para un presidente en funciones.

Además, congresistas conservadores han presentado proyectos para añadir la imagen de Trump al monumento del Mount Rushmore, renombrar el Washington Dulles International Airport en su honor y declarar su cumpleaños como feriado nacional.

Entre otros planes promovidos por el entorno republicano también figura la construcción de un “arco triunfal” cerca del Arlington National Cemetery y un jardín monumental de estatuas de “héroes estadounidenses” cerca del National Mall en Washington.

Frente a estas iniciativas, los demócratas han intentado bloquear varias propuestas. En diciembre pasado, Merkley y la senadora Catherine Cortez Masto presentaron un proyecto para impedir la acuñación de monedas con la imagen de Trump. Meses después, el senador volvió a impulsar otra medida para frenar la distribución de pases de parques nacionales con la fotografía del presidente.

Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha respondido públicamente a las críticas ni ha aclarado si continuará adelante con la emisión limitada de los pasaportes conmemorativos.

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