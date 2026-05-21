Trump consigue aval inicial para polémico arco monumental de 76 metros en Washington

La administración de Donald Trump consiguió un importante avance en uno de sus proyectos más ambiciosos y polémicos para transformar la imagen de Washington. La Comisión de Bellas Artes aprobó el plan para construir un arco monumental de 76 metros de altura (250 pies) cerca del Cementerio Nacional de Arlington, una propuesta que ha generado críticas por su tamaño, simbolismo y posible impacto visual en una de las zonas más sensibles de la capital estadounidense.

De acuerdo con información publicada por The New York Times, el proyecto recibió luz verde pese a las objeciones de historiadores, organizaciones civiles y veteranos de guerra, quienes consideran que la estructura podría alterar el carácter solemne del área cercana al Memorial de Lincoln y Arlington.

Un monumento impulsado directamente por Trump

El arco forma parte de la visión del presidente Trump para remodelar ciertos espacios emblemáticos de Washington. La estructura incluiría enormes águilas doradas, un ángel alado en la parte superior y otros elementos decorativos inspirados en monumentos clásicos europeos.

Aunque el comité recomendó eliminar algunas figuras ornamentales, como los leones dorados colocados en la base, Trump rechazó retirar las esculturas principales que coronan el monumento.

“El propósito del arco es celebrar 250 años de grandeza, libertad y posteridad de Estados Unidos”, afirmó el arquitecto Nicolas Leo Charbonneau durante la presentación del proyecto.

El presidente de la Comisión de Bellas Artes, Rodney Mims Cook Jr., defendió la propuesta y aseguró que Washington “no es una ciudad estática” y debe evolucionar con nuevas obras que representen la historia moderna del país.

La aprobación también refleja la creciente influencia de Trump sobre organismos federales relacionados con arquitectura y diseño urbano. En meses recientes, el mandatario reemplazó a integrantes de la comisión por personas cercanas a su administración.

Críticas por el diseño y el uso de fondos públicos

A pesar del avance, el proyecto enfrenta fuerte resistencia. Organizaciones de preservación histórica consideran que el arco es excesivamente ostentoso y rompe con la estética tradicional de la capital.

Elizabeth Merritt, subdirectora jurídica del National Trust for Historic Preservation, advirtió que el monumento podría dominar visualmente el Cementerio Nacional de Arlington.

“I am pleased to announce that TODAY my Administration officially filed the presentation and plans to the highly respected Commission of Fine Arts for what will be the GREATEST and MOST BEAUTIFUL Triumphal Arch, anywhere in the World. This will be a wonderful addition to the… pic.twitter.com/2CkiLuvn9z — The White House (@WhiteHouse) April 10, 2026

“El arco, tal como se propone, eclipsaría uno de los espacios conmemorativos más importantes del país”, señaló.

Además, un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam presentó una demanda argumentando que la construcción carece de autorización específica del Congreso. Según los demandantes, el proyecto viola la Ley de Obras Conmemorativas de 1986, que regula cómo deben aprobarse este tipo de monumentos federales.

La Administración Trump sostiene que una autorización legislativa otorgada hace casi un siglo para instalar columnas monumentales en la zona aún sigue vigente y permite avanzar con la obra.

El proyecto aún enfrenta obstáculos

Aunque la Comisión de Bellas Artes aprobó el diseño preliminar, el futuro del arco todavía no está asegurado. La propuesta deberá pasar por nuevas revisiones ante la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y también enfrenta evaluaciones técnicas de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La FAA analiza si la estructura podría representar un riesgo aéreo debido a su cercanía con el Aeropuerto Nacional Reagan y un helipuerto del Pentágono.

Para los críticos, el arco representa un proyecto excesivo y cargado de culto personal. Para Trump y sus aliados, en cambio, se trata de un monumento destinado a celebrar la historia y el poder estadounidense.

Sigue leyendo: