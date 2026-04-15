Casa Blanca revela el plan de Trump para construir un arco del triunfo en Washington

La Casa Blanca presentó oficialmente los planes del presidente Donald Trump para construir un monumental arco del triunfo en la capital estadounidense, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

Durante una rueda de prensa, la portavoz presidencial detalló que el proyecto busca convertirse en un nuevo símbolo nacional. “Será una obra maestra arquitectónica destinada a celebrar nuestra historia”, afirmó, al presentar los diseños preliminares del llamado Arco del Triunfo de Estados Unidos.

El arco tendría una altura de aproximadamente 250 pies, una cifra simbólica que representa cada año de independencia de Estados Unidos. Estaría coronado por una figura alada que evoca a la victoria y flanqueado por esculturas doradas, incluyendo águilas y leones en su base.

“I am pleased to announce that TODAY my Administration officially filed the presentation and plans to the highly respected Commission of Fine Arts for what will be the GREATEST and MOST BEAUTIFUL Triumphal Arch, anywhere in the World. This will be a wonderful addition to the… pic.twitter.com/2CkiLuvn9z — The White House (@WhiteHouse) April 10, 2026

De acuerdo con los planes, el monumento se ubicaría en Memorial Circle, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, en una zona clave del paisaje monumental de Washington.

Según datos revelados por la agencia Reuters, el diseño se inspira en arcos históricos europeos, como el Arco del Triunfo, y busca destacar en el horizonte urbano de la capital estadounidense. Según reportes, la estructura podría superar en altura a varios monumentos cercanos.

El proyecto forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por la administración Trump para conmemorar el aniversario número 250 de Estados Unidos en 2026. La portavoz aseguró que el monumento pretende inspirar a futuras generaciones: “Nuestros hijos y nietos seguirán inspirándose en este monumento nacional”.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas desde distintos sectores. Urbanistas, arquitectos y veteranos han cuestionado su impacto en el entorno histórico y su simbolismo político.

Algunos detractores consideran que se trata de un proyecto personalista. De hecho, críticos lo han calificado como “proyecto vanidoso para consolidar su propio legado”.

Además, existen preocupaciones sobre el impacto visual en uno de los espacios más emblemáticos de Washington, así como posibles obstáculos legales y de financiamiento.

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