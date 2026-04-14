J.D. Vance sugiere al Vaticano evitar inmiscuirse en la política estadounidense

James David Vance, vicepresidente estadounidense, emitió una recomendación dirigida al Vaticano de concentrarse en lo que ocurre en la Iglesia Católica y dejarle al mandatario Donald Trump encargarse de la política pública, específicamente de Irán.

A través de un mensaje publicado el domingo donde arremetió en contra del papa León XIV como aliado de Irán, Donald Trump tensó su relación con el Vaticano.

“No soy seguidor del papa León XIV. Es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, escribió.

En respuesta, el líder de la iglesia católica señaló no sentir “ningún temor a la administración Trump, ni a expresarse en voz alta”.

“No soy político. No tengo intención de debatir con (Trump). El mensaje es el mismo: promover la paz. Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los estados para encontrar soluciones justas a los problemas. Demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas. Creo que alguien tiene que alzar la voz y decir que hay una mejor manera”, expresó frente a un grupo de periodistas que lo acompañaban a bordo del avión papal mientras se dirigían a Argelia para la primera visita del pontífice a África.

Sin embargo, la posición asumida por el Sumo pontífice le resultó retadora al republicano de 79 años quien, en tono todavía más desafiante, publicó una imagen creada con Inteligencia Artificial donde aparece portando una túnica estilo bíblica proyectando tener poderes similares a los de Jesucristo, pues impone sus manos sobre un hombre postrado en cama, mientras una luz emana de sus dedos.

Cuestionado por un grupo de reporteros que suelen cubrir lo que sucede en la Casa Blanca sobre el significado de la controversial imagen, Trump se atrevió a compararse con un sanador.

“Se supone que soy yo, el médico, curando a la gente. Y sí que curo a la gente. La curo muchísimo”, enfatizó.

La relación entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV se tensó debido al tema de la guerra en contra de Irán. (Crédito: Evan Vucci y Gregorio Borgia / AP)

La posición asumida por el jefe de la nación incomodó incluso a algunos miembros del Partido Republicano y eso obligó la intervención de J.D. Vance para tratar de restarle presión a los arrebatos de Trump.

Durante una entrevista concedida a la Cadena de televisión Fox News, el político de Ohio se dirigió al Vaticano y no al papa para sugerirle no intervenir en temas políticos abordados por el responsable de la Casa Blanca.

“Creo que en algunos casos lo mejor sería que el Vaticano se limitara a cuestiones de moralidad, a lo que ocurre en la Iglesia Católica, y dejara que el presidente de Estados Unidos se dedicara a dictar la política pública estadounidense”, expresó.

Acto seguido, señaló que a Trump le gusta bromear sobre temas complejos de asimilar, pero al ser consciente del malestar desatado por su más reciente imagen compartida, mejor optó por eliminarla.

“Se dio cuenta de que mucha gente no entendía su humor. Creo que al presidente le gusta ser dinámico en las redes sociales, y de hecho, es una de las cosas buenas, pues no se deja influenciar por los demás. No envía todo a través de un profesional de la comunicación. Se comunica directamente con la gente”, puntualizó.

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