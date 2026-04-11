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“Irán no aceptó las condiciones planteadas por EE.UU. para alcanzar un acuerdo”, reconoce J.D. Vance

Las arduas negociaciones entre EE.UU. e Irán por alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra no llegaron a buen puerto como se pretendía

James David Vance, vicepresidente estadounidense

J.D. Vance permaneció 21 horas encerrado en un salón negociando un acuerdo que pudiera poner fin a los bombardeos estadounidenses en Irán. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

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Por  Evaristo Lara

Después de 21 horas de negociaciones llevadas a cabo en Pakistán, para lograr un acuerdo entre Estados Unidos e Irán encaminado en poner fin a la guerra, el vicepresidente James David Vance dio a conocer que la República Islámica no aceptó las condiciones planteadas.

“La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo. Y creo que eso es una mala noticia para Irán, mucho más que para Estados Unidos“, señaló en rueda de prensa.

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