Chris Van Hollen tacha de mentiroso a Donald Trump por hablar de la peligrosidad armamentista de Irán

Chris Van Hollen, senador por Maryland, desestimó las afirmaciones del presidente Donald Trump acerca de que Irán representaba una sería amenaza armamentista para la seguridad estadounidense e incluso lo describió como un mentiroso.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MS NOW, el demócrata de 67 años señaló que el mandatario de la nación se ha encargado de presentar a la República Islámica como una nación muy cerca de construir una bomba nuclear, esto con el objetivo de justificar la ofensiva militar ordenada en su contra desde el 28 de febrero.

“Tenemos a un país que no nos va a lanzar un arma nuclear en seis meses. Todo esto fue una invención del presidente para justificar sus acciones mientras los estadounidenses sufren aquí en casa”, expuso.

Acto seguido, Van Hollen le reprochó al magnate neoyorquino el alto costo del conflicto bélico reflejado en la muerte de varios miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y en miles de millones de dólares gastados.

“Hemos perdido a 13 de nuestros militares, hay cientos de heridos y miles de civiles muertos en la región. Y estamos pagando $2,000 millones de dólares al día, nosotros, los contribuyentes estadounidenses, mientras que los precios de la gasolina suben. La guerra nunca debería haber comenzado”, subrayó.

Los detractores de Donald Trump le reprochan no haber sabido dimensionar las consecuencias de otra guerra en Medio Oriente. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP) Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Por ello, el legislador demócrata se comprometió a no respaldar la solicitud de Trump planteada al Congreso solicitando más dinero para invertir en el conflicto bélico.

“Donald Trump está hablando de pedir otros $200 mil millones de dólares, pero no votaré ni un centavo más para esta guerra ilegal que ellos mismos han decidido librar”, advirtió.

Mientras todo eso sucede, las autoridades iraníes continúan negando las acusaciones de que en su país se esté desarrollando un arma nuclear e insisten en definir a su programa nuclear como un proyecto con fines pacíficos.

En punto controversial es que, para el gobierno de Washington, restan dos semanas para pactar un acuerdo de paz definitivo, pues en caso de ofrecer resistencia muy probablemente se reanudaría la devastación en ciudades como Teherán o Isfahán, la ciudad iraní donde se encuentra un Centro de Tecnología Nuclear.

Sigue leyendo:

• Chuck Schumer define a Donald Trump como “un idiota en materia militar”

• “Trump logró un cambio de régimen, pero del régimen marítimo”: Irán se burla del presidente de EE.UU. y cobrará peaje en el estrecho de Ormuz

• Trump ataca de nuevo a la OTAN, y vuelve a insinuar que podría abandonarla; exige apoyo total en la guerra contra Irán