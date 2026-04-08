Laura Lommer afirma que la negociación de alto al fuego con Irán resultó un fracaso para EE.UU.

Mientras el presidente Donald Trump elogió un acuerdo de alto al fuego pactado con las autoridades de Irán, Laura Lommer, activista conservadora, señaló estar convencida que la negociación resultó un fracaso para Estados Unidos.

A unas horas de expirar un ultimátum establecido por el mandatario estadounidense para reabrir el estrecho de Ormuz al libre cruce de embarcaciones comerciales o de lo contrario quedar expuesto a un letal ataque, Irán accedió y de esa manera consiguió que se garantizara la suspensión de cualquier tipo de operación militar en su contra proveniente de su adversario, esto al menos durante dos semanas.

“Tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán… accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán. ¡Será un alto al fuego bilateral! Está muy avanzada en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Medio Oriente”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Mantener cerrado el tráfico de embarcaciones en el estrecho de Ormuz produjo un incremento en el precio de los combustibles. (Crédito: U.S. Navy vía AP)

Sin embargo, a través de varias publicaciones compartidas en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Laura Lommer consideró que lo expuesto por el presidente estadounidense no es nada para celebrar, al menos por el momento.

“En realidad no sacamos nada de esto y los terroristas en Irán lo están celebrando. La negociación ha sido un fracaso, así que para quienes celebran mientras desacreditan a Trump están equivocados. Esto no es para tirar cohetes”, escribió.

La perspectiva de la activista originaria de Tucson, Arizona, es que los iranís terminan fortalecidos, en tanto que los estadounidenses pagarán un alto costo con la decisión de Trump reusarse a continuar atacándolos durante una fase donde lucían más vulnerables.

“En cuanto Trump se vaya, construirán un arma nuclear y atacarán a Estados Unidos e Israel. Negociar con terroristas solo los fortalece. Lamentablemente, creo que Estados Unidos lo aprenderá por las malas”, anticipó.

Horas después, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta a una ofensiva militar que Israel lanzó en contra de Líbano, acción que bajo la óptica de la República Islámica no debió suceder durante un presunto alto al fuego acordado.

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