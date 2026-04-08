Irán cierra el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano

La tensión en Medio Oriente escaló de forma crítica luego de que Irán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz —tras un acuerdo de apertura—, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo, tras los ataques de Israel contra zonas urbanas en Beirut.

De acuerdo con reportes de medios estatales iraníes, citados por agencias internacionales, la medida responde directamente a la ofensiva israelí registrada el miércoles, que impactó áreas residenciales y comerciales densamente pobladas en la capital libanesa. El saldo preliminar es de al menos 112 personas muertas y cientos de heridos.

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se convierte así en un nuevo punto de presión geopolítica. Analistas advierten que su cierre podría tener consecuencias inmediatas en los precios de la energía y en la estabilidad de los mercados internacionales.

La Casa Blanca desmiente que Ozmur esté cerrado

Más tarde, la Casa Blanca calificó de “falsas” las informaciones de que Irán interrumpió hoy nuevamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, reabierto como parte del alto el fuego pactado la víspera entre Washington y Teherán, y afirmó que, por el contrario, han visto “un aumento en el tráfico” por el paso marítimo.

“El presidente [Donald Trump] fue informado de esos reportes. Eso es completamente inaceptable. Y, una vez más, este es un caso en el que lo que dicen públicamente es distinto de lo que dicen en privado. Hoy hemos observado un repunte en el tráfico en el estrecho“, dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

Leavitt reiteró “la expectativa y la exigencia” de Trump —expresada este martes cuando anunció la pausa de dos semanas en la guerra contra Irán— “de que el estrecho de Ormuz sea reabierto de manera rápida y segura”.

“Se le ha transmitido (a Trump) en privado que eso es lo que está ocurriendo, y que estos reportes públicos son falsos”, aseguró la secretaria de prensa del republicano, quien agregó que el tráfico en el estrecho es algo que monitorean “minuto a minuto, hora tras hora” desde la Casa Blanca.

Irán y Estados Unidos acordaron el martes una tregua de dos semanas condicionada a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz. Este periodo servirá para negociar el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero y ha dejado miles de muertos en Irán, entre ellos mujeres y niños, y trece militares estadounidenses fallecidos.

Trump dijo hoy que estos ataques israelíes contra el grupo chií Hizbulá en territorio libanés son una “escaramuza” separada de la guerra librada junto al Estado judío contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado con Teherán.

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