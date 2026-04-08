Qué se sabe del acuerdo alcanzado por EE.UU. e Irán para un alto el fuego de dos semanas

Tras horas en las que el mundo estuvo en vilo por la amenaza de Donald Trump de que “una civilización entera” moriría en la noche de este martes, Irán y Estados Unidos acordaron un alto el fuego condicional de dos semanas, durante el cual se permitirá el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense anunció el acuerdo a través de una publicación en su red social Truth Social en la que informaba que aceptó “suspender los bombardeos y ataques contra Irán por un periodo de dos semanas”.

También dijo que estaba sujeto a la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para el petróleo y otras exportaciones del Golfo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó minutos después que Irán aceptaría el acuerdo de alto el fuego y reabriría el estrecho “si se detienen los ataques”.

“Por un periodo de dos semanas será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz”, aclaró Araghchi.

Las negociaciones entre EE.UU. e Irán están siendo mediadas por el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

“Con la mayor humildad, me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares, CON EFECTO INMEDIATO”, escribió Sharif.

A pesar de esto, en la noche del martes se siguieron reportando ataques en Irán, Israel, Bahréin, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Anadolu vía Getty Images: El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ha fungido como mediador entre EE.UU. e Irán.

El mensaje de Sharif llegó apenas 10 minutos antes de que se cumpliera el plazo máximo para llegar a un acuerdo que había establecido Trump.

De no haberse logrado el cese al fuego, Trump había amenazado con una enorme destrucción de la infraestructura civil en Irán, incluyendo puentes y centrales eléctricas.

En concreto, amenazó con que podría eliminar a Irán “en una sola noche” y que “toda una civilización morirá, para no volver jamás”.

Estas declaraciones provocaron la condena del secretario general de las Naciones, António Guterres, Unidas y del papa León XIV.

Por su parte, Israel apoyó a través de un comunicado el acuerdo alto el fuego.

“Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre que Irán abra de inmediato los estrechos y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región”, decía el comunicado israelí.

No está claro hasta qué punto Netanyahu estuvo involucrado en el proceso de toma de decisiones de Trump.

Para el gobierno israelí, sin embargo, el cese al fuego no incluye a sus operaciones en Líbano.

Tras comenzar los ataques a Irán por parte de Israel y EE.UU. contra Irán el 28 de febrero pasado, las fuerzas armadas atacaron el Líbano, con especial dureza en el sur del país, bajo el argumento de que estaba combatiendo al grupo armado Hezbolá, respaldado por Irán.

Un plan de 10 puntos y las negociaciones venideras

En su publicación en Truth Social, Trump informó que había recibido “una propuesta de 10 puntos por parte de Irán”, que consideró “una base viable sobre la cual negociar”.

El plan, publicado por Irán, contiene, entre otras cosas, el cese total de la guerra en Irán, Irak, Líbano y Yemen; el “compromiso pleno” de levantar las sanciones contra Irán; la liberación de los fondos iraníes y los activos congelados en poder de Estados Unidos; y el “pago íntegro de una indemnización por los costes de reconstrucción”.

También afirma: “Irán se compromete plenamente a no intentar poseer armas nucleares”.

“La victoria de Irán en el terreno se consolidará también en las negociaciones políticas”, declaró el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Teherán en un comunicado.

A su vez, Trump publicó la mañana de este miércoles un nuevo mensaje en Truth Social donde afirma Estados Unidos colaborará con Irán, país que, “según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen que promete ser muy productivo”.

Trump aseguró que Irán no enriquecerá uranio y que Estados Unidos trabajará con Teherán para desenterrar y eliminar todos los restos nucleares (de bombarderos B-2) enterrados a gran profundidad.

Añadió: “Nada se ha tocado desde el ataque. Estamos y seguiremos negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones”.

BBC: La gente en Teherán salió a las calles a celebrar el alto el fuego de dos semanas.

Según Pakistán, los diálogos entre EE.UU. e Irán comenzarán en Islamabad el próximo viernes “para seguir negociando y alcanzar un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció que se están llevando a cabo conversaciones sobre la posibilidad de reunirse en persona, pero afirmó que “nada es definitivo hasta que lo anuncie el Presidente o la Casa Blanca”.

No va a ser una negociación fácil, explica la corresponsal en Washington del servicio persa de la BBC, Khashayar Joneidi, debido a que la confianza entre las partes está muy debilitada.

Estados Unidos e Irán parecen tener posturas contradictorias sobre lo que implica este alto el fuego.

Irán y Estados Unidos han celebrado dos rondas de conversaciones el año pasado. En ambas ocasiones, las tensiones militares se intensificaron en medio de las negociaciones.

El tráfico por el estrecho de Ormuz, que Irán querrá seguir controlando en alguna medida, y el programa nuclear iraní seguramente van a ser puntos contenciosos.

“Van a ser dos semanas muy difíciles”, dice Joneidi.

Getty Images: Militares en las calles de Teherán este martes.

La disputa por la victoria

A pesar de ello, ambas partes se mostraron victoriosas tras el anuncio del acuerdo.

La televisión estatal iraní afirmó que EE.UU. “aceptó las condiciones de Irán para poner el fin a la guerra” y calificó el acuerdo como “una humillante retirada de Trump”.

En un comunicado, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, expresó que el país había alcanzado casi todos sus objetivos en la guerra y que el enemigo (EE.UU.) estaba enfrentando “un fracaso histórico”.

Y señaló que las negociaciones venideras en Islamabad permitirán que “la victoria de Irán en el campo de batalla también se consolide en las negociaciones políticas”.

Según Khashayar Joneidi, esta guerra significaba una amenaza existencial para el régimen iraní.

Por lo tanto, que la República Islámica haya sobrevivido tras más de 30 días de ataques lo ven como una victoria.

Trump, por su parte, dijo que aceptaba el acuerdo dado que “ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán, y la PAZ en Medio Oriente”.

Porsteriormente, en una entrevista con la agencia AFP, dijo que no quedaban dudas de que EE.UU. había conseguido una “victoria completa y total”.

Apenas se conoció la noticia del acuerdo, se desplomaron en los mercados los precios del petróleo, lo cual alivia la presión que se había venido incrementando sobre Trump por parte de los ciudadanos descontentos con el alto costo del combustible que había producido la guerra.

Getty Images: Irán ha sufrido intensos bombardeos por parte de EE.UU. e Israel desde el 28 de febrero y ha respondido bombardeando a los países del golfo.

¿Realmente hay algún progreso?

Análisis de Tom Bateman, corresponsal de la BBC para el Departamento de Estado de EE.UU.

La intervención de Pakistán les ha dado tanto a Donald Trump como a Irán una escalera para dar marcha atrás.

Llega después de la amenaza extraordinaria y sin precedentes por parte de un presidente estadounidense de destruir la infraestructura y “poner fin a la civilización en Irán”, de una forma que podría haber constituido crímenes de guerra.

Todavía estamos tratando de aclarar qué es exactamente lo que se ha acordado. Trump dice que Irán ha aceptado no buscar un arma nuclear, pero esa siempre ha sido la postura de Teherán.

El momento es significativo. Le permite a Trump decir que se ha ganado algo de tiempo, pero con la amenaza implícita de un regreso al uso de la fuerza.

Así que, en cierto modo, estamos de vuelta en el punto de partida.

Esta es la diplomacia estadounidense. Como lo expresó Pete Hegseth: “Nosotros negociamos con bombas”.

El problema es que los iraníes siempre han sido absolutamente claros en que su objetivo final es disuadir a los estadounidenses de este ciclo de diplomacia seguida de bombardeos sobre Teherán.

Así que puede que esto no sea una solución a largo plazo, pero sin duda supone un retroceso respecto a la situación en la que nos encontrábamos hace apenas unas horas.

BBC:

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