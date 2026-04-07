EE.UU. suspende ataques a Irán: Trump propone alto el fuego si Teherán abre Ormuz

Donald Trump anunció una tregua temporal en el conflicto con Irán, al declarar la suspensión de operaciones militares durante un periodo de dos semanas, condicionada a la apertura del estratégico estrecho de Ormuz.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó: “tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán… accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, señalando que la medida dependerá de que Teherán garantice la “apertura completa, inmediata y segura” de esta vía marítima.

Trump enfatizó que “¡será un alto el fuego bilateral!”, y justificó la decisión al asegurar que Estados Unidos “ya ha cumplido y superado todos los objetivos militares”. Además, sostuvo que su administración está “muy avanzada en la negociación de un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Medio Oriente”.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión regional, luego de semanas de amenazas cruzadas. Horas antes, el propio Trump había advertido sobre la posibilidad de “desaparecer una civilización entera”, en referencia a Irán, lo que incrementó la preocupación internacional.

Según el mandatario, Washington recibió una “propuesta de 10 puntos” por parte de Teherán, la cual “constituye una base viable para la negociación”. En ese sentido, aseguró que el plazo de dos semanas permitirá “finalizar y concretar el acuerdo”.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo global. Su posible cierre o restricción ha sido históricamente un punto crítico en las tensiones entre Irán y Estados Unidos, así como con aliados occidentales y países del Golfo.

Analistas internacionales, citados por agencias como Reuters y BBC, han advertido que cualquier acuerdo que garantice la libre navegación en esta zona podría reducir significativamente el riesgo de una escalada militar mayor, además de estabilizar los mercados energéticos globales.

Además, el papel de Pakistán, a través del primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe militar Asim Munir, aparece como un elemento clave en la desescalada. Trump reconoció explícitamente su intervención al señalar que ambos líderes “pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán”.

Pese al tono optimista del anuncio, Trump no presentó evidencia sobre el cumplimiento de los objetivos militares ni detalles concretos del supuesto avance en las negociaciones. Tampoco hubo confirmación inmediata por parte del gobierno iraní sobre la aceptación de las condiciones planteadas.

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