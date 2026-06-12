Quién es “El 40”, líder criminal del Cártel de Sinaloa que escapó de un operativo militar en Durango

Leonel García, alias “El 40”, identificado como presunto operador de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y líder del grupo criminal conocido como Los Cabrera, logró escapar de un operativo realizado en el estado de Durango, lo que derivó en un amplio despliegue de búsqueda por tierra y aire.

De acuerdo con reportes difundidos por medios como el semanario Proceso, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron un operativo en un rancho ubicado en el poblado Casa Blanca, sobre la carretera Durango–Parral, con el objetivo de capturar al presunto líder criminal.

Sin embargo, el objetivo logró huir junto con varios de sus colaboradores a través de una salida alterna del inmueble.

Durante la intervención fueron detenidas seis personas, entre ellas un hombre señalado como colaborador cercano de “El 40”. Además, las autoridades decomisaron armamento de alto poder, dinero en efectivo, vehículos —algunos con blindaje artesanal—, granadas, radios de comunicación y una motocicleta.

Tras la fuga, las fuerzas federales desplegaron helicópteros y patrullajes terrestres en distintos puntos de Durango y comunidades cercanas para intentar localizar al presunto operador criminal. También se reportaron enfrentamientos con civiles armados y actos de resistencia por parte de habitantes de la zona durante el desarrollo del operativo.

¿Quién es “El 40”?

Según informes oficiales, Leonel “G” tiene alrededor de 45 años y es considerado un operador de segundo nivel dentro de la estructura vinculada al Cártel de Sinaloa.

Las autoridades lo identifican como uno de los principales líderes de Los Cabrera, organización criminal con presencia en Durango y Chihuahua que mantiene vínculos con la facción de Los Mayos.

Los Cabrera Sarabia surgieron en la sierra de Durango y con el paso de los años se consolidaron como aliados del Cártel de Sinaloa, especialmente en la región del llamado Triángulo Dorado, zona estratégica para las actividades del narcotráfico.

En años recientes, el grupo ha sido señalado como aliado de la facción encabezada históricamente por Ismael “El Mayo” Zambada.

La movilización para localizar a “El 40” forma parte de una serie de acciones federales contra estructuras criminales con presencia en Durango, donde continúan los operativos de seguridad para dar con su paradero.

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