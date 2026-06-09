Quién es “El O1”, narcotraficante detenido tras ordenar ataques con drones en Chihuahua y Sonora

Autoridades federales y estatales detuvieron en Hermosillo a Hugo “N”, alias “El 01”, identificado como un objetivo prioritario y operador de una célula criminal con presencia en Sonora y Chihuahua, relacionada con el grupo de Los Salazar, organización vinculada a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La captura se realizó mediante una operación de inteligencia en un restaurante ubicado en Sonora. De acuerdo con las autoridades, el operativo se desarrolló sin enfrentamientos ni afectaciones a la población civil.

Al momento de su detención, el sujeto portaba un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Las investigaciones señalan que este criminal estaría relacionado con actividades delictivas de alto impacto y con el empleo de drones para ejecutar ataques contra grupos rivales, autoridades e incluso población civil.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos del Gabiente de Seguridad, en coordinación con autoridades de @gobiernosonora, detuvieron a Hugo “N”, alias “El 01”, identificado como generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.



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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora lo considera un objetivo prioritario debido a su presunta participación en hechos violentos registrados en la región Sonora-Chihuahua.

Su arresto ocurre en un contexto de creciente preocupación por el uso de drones modificados por organizaciones criminales en México.

En los últimos años, diversas corporaciones de seguridad han documentado ataques realizados con aeronaves no tripuladas equipadas con explosivos, una modalidad que ha incrementado la capacidad operativa de grupos delictivos en distintas regiones del país.

Tras su captura, Hugo “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones para determinar su presunta responsabilidad en diversos hechos violentos atribuidos a la organización criminal a la que se le vincula.

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