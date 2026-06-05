Detienen en el Aeropuerto de Guadalajara a 10 colombianos que habían sido reclutados por un cártel

Autoridades federales interceptaron en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a diez ciudadanos colombianos que ingresaron a México con documentación irregular y que presuntamente habrían sido reclutados mediante falsas ofertas de trabajo vinculadas a grupos de la delincuencia organizada.

La detención ocurrió durante revisiones migratorias realizadas por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

De acuerdo con los primeros reportes, los extranjeros llegaron al país en distintos vuelos procedentes de Colombia.

Durante las entrevistas realizadas por las autoridades, los colombianos señalaron que habían sido contactados para laborar en México, según informó el semanario Zeta.

?? | Diez ciudadanos colombianos fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en Tlajomulco, tras detectarse graves irregularidades en su documentación de ingreso. Durante el interrogatorio pericial, los implicados confesaron que fueron reclutados por un cartel? pic.twitter.com/dm3Nm5waau — El Blog del Narco (@narcoblogger) June 4, 2026

Sin embargo, posteriormente reconocieron que recibieron apoyo económico y logística de personas presuntamente relacionadas con una organización criminal.

Según las investigaciones preliminares, los reclutadores realizaron depósitos de alrededor de mil dólares en tarjetas bancarias internacionales para cubrir los gastos de traslado.

Además, les reservaron hospedaje durante una semana en hoteles ubicados cerca de la Nueva Central Camionera de Guadalajara, utilizando identidades falsas.

Ninguno de los detenidos contaba con una explicación clara sobre las actividades que desempeñarían en territorio mexicano.

El caso se suma a diversas investigaciones abiertas en Jalisco sobre esquemas de reclutamiento mediante ofertas laborales engañosas, una modalidad que grupos criminales han utilizado para captar personas tanto dentro como fuera del país.

Tras su detención, los diez ciudadanos colombianos quedaron bajo resguardo de las autoridades migratorias, mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar si fueron víctimas de engaño o si existe alguna responsabilidad relacionada con actividades delictivas.

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