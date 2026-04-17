Rescatan a dos jóvenes en Jalisco que fueron reclutados por narcos mediante redes sociales

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado en Jalisco volvió a evidenciarse tras el rescate de dos menores que lograron escapar luego de ser engañados con supuestas ofertas de trabajo.

De acuerdo con medios como el diario Milenio, ambos jóvenes habían sido contactados a través de redes sociales, particularmente TikTok, donde les ofrecieron empleo, por lo que se trasladaron al municipio de Tlaquepaque.

Una vez que llegaron a la central de autobuses, se encontraron con presuntos criminales, quienes los trasladaron a un segundo punto para encontrarse con otras personas de la organización criminal que los llevarían a Zapopan.

Los adolescentes, de aproximadamente 15 años, fueron ubicados durante un operativo tras detectarse el intento de reclutamiento por parte de grupos criminales, ya que uno de ellos le compartía su ubicación en tiempo real a su madre, pero al perder contacto con su hijo, la mujer decidió denunciar el hecho.

De acuerdo con el diario El Financiero, los dos menores, quienes eran presionados para integrarse a la filas del narco, aprovecharon un descuido de sus captores para escapar.

Este fenómeno no es aislado. Diversos reportes señalan que el crimen organizado en México ha perfeccionado métodos de reclutamiento mediante engaños, especialmente dirigidos a adolescentes y jóvenes en situación vulnerable.

Entre las estrategias más comunes están las falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales, una práctica vinculada a centros de adiestramiento clandestinos donde las víctimas son obligadas a convertirse en sicarios.

Autoridades y especialistas han advertido que Jalisco es una de las entidades con mayor incidencia de este delito, lo que ha encendido alertas sobre la necesidad de reforzar la prevención, vigilancia digital y atención a víctimas.

Los recientes rescates y testimonios no solo evidencian la magnitud del problema, sino también la urgencia de frenar una práctica que convierte a jóvenes en víctimas directas de la violencia del crimen organizado.

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